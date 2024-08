Paypal verkündet Neuerung – Kunden sollten ganz genau auf ihr Handy blicken

Paypal zählt zu den wohl bekanntesten und beliebtesten Online-Bezahldiensten. Innerhalb weniger Klicks können Nutzer Geld an Freunde, Familie oder auch geschäftliche Beziehungen überweisen.

Rechnungen werden entweder sofort beglichen, „nach 30 Tagen“ oder per Ratenzahlung. All diese Dienstleistungen kamen mit der Zeit und nun hat Paypal angekündigt, dass Nutzern in Deutschland schon bald ein weiterer neuer Service zur Verfügung stehen soll.

Paypal will neuen Service nach Deutschland bringen

Was man bisher nur von Versanddienstleistern wie der Deutschen Post, Hermes oder Amazon gewohnt ist, soll nun auch für Paypal kommen. Die Rede ist von der Paketverfolgung. Damit soll gewährleistet werden, dass Händler in Zukunft den Versandstatus ihrer Bestellungen automatisch synchronisieren und ihre Kunden in Echtzeit informieren können. Paypal verspricht sich somit einen Mehrwert für Händler und Verbraucher.

„Händler:innen verbringen wertvolle Zeit und Kundendienstressourcen damit, manuell auf Nachfragen ihrer Kund:innen zu reagieren, die einen Artikel nicht erhalten haben oder einzelne Produkte reklamieren möchten. Mit dem Service Paketverfolgung können Händler:innen ihre Betriebskosten reduzieren und ihren Kund:innen die Transparenz anbieten, die diese erwarten“, fasst Jörg Kablitz, Managing Director PayPal Deutschland, Österreich und Schweiz die Vorteile zusammen.

DIESE Voraussetzungen musst du erfüllen

In den USA ist die Paketverfolgung beim Online-Bezahldienst schon gängige Praxis. Wie Paypal verspricht, wird der Service in Deutschland komplett kostenlos sein. Es gibt jedoch zwei Bedingungen. Die erste wäre die neueste Integration Orders v2 über PayPal Checkout.

Und die zweite wäre, dass Nutzer ein Gmail-Konto besitzen müssen und ihre E-Mail-Adresse für den Dienst freischalten. Und auch die Bestellung muss über diese Mail-Adresse erfolgen, sonst gebe es laut den Tech-Experten von Cachys Blog Probleme beim Tracking. Es soll aber auch möglich sein, die Sendungsnummer manuell in der App einzugeben. Bisher unklar ist allerdings noch, wann genau das Paket-Tracking in Deutschland zur Verfügung stehen wird.