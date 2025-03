Gläubige erleichtert! Papst Franziskus zeigt sich an Fenster im Krankenhaus

Aufatmet bei den vielen Gläubigen der Kirche! Papst Franziskus hat sich am Sonntag (23. März) nach fast fünf Wochen Krankenhausaufenthalt den Menschen gezeigt. Das Oberhaupt der katholischen Kirche erschien am Mittag am Fenster der Gemelli-Klinik, später sollte er nachhause entlassen werden. In einem Rollstuhl sitzend, sagte er lächelnd zu den Menschen vor dem Krankenhaus: „Ich danke euch allen.“

Der 88-Jährige erlitt mehrere schwere Atemkrisen, wurde über eine Nasenkanüle mit Sauerstoff versorgt und bekam eine Bluttransfusion. Zwischenzeitlich schwebte er nach Angaben seiner Ärzte in Lebensgefahr. Er sei allerdings nie intubiert worden und immer „bei Bewusstsein“ gewesen, versicherten seine Ärzte.

Papst Franziskus zeigt sich an Fenster im Krankenhaus

Der seit 2013 amtierende Papst war am 14. Februar wegen einer Bronchitis, aus der sich eine beidseitige Lungenentzündung entwickelte, in die Gemelli-Klinik eingeliefert worden. Mitte März spricht der Vatikan in den regelmäßigen Berichten zum Gesundheitszustand des Papstes aber von einer Besserung.

Am Mittwoch (19. März) wurde mitgeteilt, dass der Pontifex keine Sauerstoffmaske mehr benötige. Am Samstagabend (22. März) kündigten seine Ärzte schließlich die Entlassung des Kirchenoberhaupts für Sonntag an. Der Pontifex lebt im Gästehaus Santa Marta im Vatikan.

Ärzte rechnet mit „mindestens zwei Monate“ Erholung

Die Ärzte rechnen damit, dass Franziskus sich noch „mindestens zwei Monate“ lang von seiner schweren Erkrankung erholen muss. Während dieser Zeit könne der Papst nicht „seinen gewöhnlichen täglichen Verpflichtungen“ nachgehen, betonte sein Arzt Sergio Alfieri. „Wenn man unter einer beidseitigen Lungenentzündung gelitten hat, sind die Lungen beschädigt und die Atemmuskulatur hat ebenfalls Schwierigkeiten“, erläuterte der Mediziner.

Es werde dauern, bis Franziskus wieder seine normale Stimme habe. Die Erkrankung des Papstes hatte weltweit Mitgefühl erregt, in aller Welt beteten Katholiken für ihr Kirchenoberhaupt. Der Vatikan veröffentlichte am 6. März eine kurze Audio-Botschaft mit einem Dank des Papstes mit schwacher Stimme.

Angesichts des näher rückenden Osterfest wirft der Gesundheitszustand von Papst Franziskus nach wie vor die Frage auf, wer im derzeitigen Heiligen Jahr in Rom die Riten der Karwoche und an den Ostertagen leiten wird. Laut dem Vatikan ist dazu noch keine Entscheidung gefallen. (mit dpa)