Papst Benedikt in Rom beerdigt – DAS gab es bei einem Begräbnis dieser Art noch nie

Seine Anhänger wollten ihm die letzte Ehre erweisen: Am Donnerstag (5. Januar) kamen Zehntausende Menschen zum Petersplatz in Rom, um Papst Benedikt zu verabschieden. Der 95-Jährige verstarb am 31. Dezember 2022 im Vatikan. Bei seiner Beerdigung gab es eine Besonderheit.

Der Tod des emeritierten Papsts Benedikt XVI. sorgte für große Trauer bei vielen Gläubigen. Und auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) und der bayrische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eilten zu der Trauerfeier. Kirchenvertreter aus aller Welt waren ebenfalls anwesend.

Papst Benedikt trat 2013 zurück

Und auch der amtierende Papst Franziskus nahm natürlich an der Beerdigung teil. Wie die „Aargauer Zeitung“ berichtet, unterschied sich das Begräbnis nicht wesentlich von den anderer Päpste – außer, dass die Messe von dem amtierenden Papst persönlich geleitet wurde. Das gab es bislang noch nie, war aber möglich, weil Papst Benedikt im Februar 2013 seinen freiwilligen Rücktritt aus Altersgründen bekanntgab. Bis zu seinem Tod lebte er als emeritierter Papst in Rom.

Eine weitere Abweichung bestand darin, dass zwischen dem Tod des Papstes und der Bestattung nur fünf statt wie üblich neun Tage verstrichen. Doch auch das ist mit seinem vorzeitigen Ruhestand zu erklären. Normalerweise hat der Tod eines Papstes eine „Sedisvakant“ zur Folge. Das ist eine Zeit, in der der Heilige Stuhl verwaist ist. Dass der Zeitraum zwischen seinem Tod und der Beerdigung verkürzt wurde und auch einige andere Rituale nicht stattgefunden haben, ist darauf zurückzuführen, dass der Heilige Stuhl nach dem Tod von Benedikt nicht vakant wurde. Und außerdem war es auch der Wille des Papstes selbst. Er wünschte sich eine einfache Bestattung.

Papst Benedikt in vatikanischen Grotten beigesetzt

Nach der von Papst Franziskus geleiteten Messe wurde Papst Benedikt in den vatikanischen Grotten, also in der weit verzweigten Krypta des Petersdoms beigesetzt. Hier sind die meisten Päpste beigesetzt worden, wie die „Aargauer Zeitung“ berichtet.