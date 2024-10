„Oktoberfest-Wahnsinn“ am Flughafen München: „Noch nie erlebt“

Oktoberfest heißt Ausnahmezustand in München. Die „Wiesn“ lockt jedes Jahr Millionen Menschen in die bayrische Landeshauptstadt. Viele Gäste reisen dabei auch mit dem Flugzeug an und wieder ab. Dementsprechend voll kann es da schon einmal am Flughafen München werden.

Doch was sich am Donnerstag (3. Oktober) am zweitgrößten Airport Deutschlands abgespielt hat, sollte den Reisenden reichlich Nerven kosten. Denn am Feiertag bildeten sich kilometerlange Schlangen am Flughafen München.

„Oktoberfest-Wahnsinn“ am Flughafen München

Oktoberfest und dann auch noch Brückentag – die Kombination ließ den Flughafen München am Donnerstag aus allen Nähten platzen. Seit den Vormittagsstunden teilen Reisende auf Social Media Bilder von den enormen Schlangen, die aus dem Terminal 2 bis weit nach draußen gingen. Bei TikTok ist die Rede von einem regelrechten „Oktoberfest-Wahnsinn“.

„Es ist brutal“, berichtet eine Reisende, die versichert: „Sowas hatte ich noch nie erlebt.“ Betroffene raten anderen Reisenden dazu, vier bis fünf Stunden Puffer einzuplanen, um vor der Reise nicht in Hektik zu verfallen. Andere reden von mindestens zwei Stunden Wartezeit, bis sie endlich zur Sicherheitskontrolle durchgekommen waren.

So reagiert der Flughafen München

Ein Flughafen-Sprecher erklärt die kilometerlange Schlange gegenüber „Bild“. Wegen der Wiesn seien rund 10.000 Fluggäste zusätzlich am Flughafen München gewesen. Außerdem sei das lange Wochenende für Ausflüge genutzt worden. „An den Schleusen der Sicherheitskontrolle hat das Terminal 2 aufgrund einer Baustelle derzeit acht Prozent Kapazitätseinbußen“, nennt der Flughafen-Sprecher einen weiteren Grund.

„Vor dem Bordkarten-Scanner begannen diejenigen, die keine Ellenbogen haben, das Nachsehen zu haben. Daher haben wir Personal zusammengezogen, für eine geordnete Schlange gesorgt.“ Die Schlange sei ständig in Bewegung gewesen. An die Wartenden sei Wasser verteilt worden. Die meisten Passagiere hätten ihre Flieger trotz aller Widrigkeiten erreicht. Bittere Aussichten: Zum Ende des Oktoberfests am Sonntag erwartet der Flughafen-Sprecher erneut lange Warteschlangen…