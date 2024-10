Oktoberfest: Todes-Nachricht macht die Runde – sofort gibt es eine Schweigeminute

Traurige Nachricht zum Abschluss des Oktoberfests 2024! An diesem Sonntag (6. Oktober) endet das Bayrische Volksfest, das jährlich Touristen und Gäste aus ganz Deutschland und dem Ausland anzieht.

Das letzte Festwochenende wurde von einem tragischen Vorfall überschattet. Ein Mann brach auf den Wiesn zusammen, kurz darauf konnte man nur noch seinen Tod feststellen.

Oktoberfest wird von Todesfall überschattet

Die letzten Maß Bier werden getrunken, es wird noch einmal geschunkelt und getanzt, bevor die Musik auf dem Oktoberfest 2024 verstummt. Seit dem 21. September herrschte in München Ausnahmezustand, zum Ende an diesem Sonntag zieht die Polizei Bilanz.

So wird auf der offiziellen Pressekonferenz zum Abschluss des Events die traurige Nachricht publik, dass ein Mann am Samstag (5. Oktober) im Weinzelt zusammen gebrochen war. Der 50-jährige Oktoberfest-Besucher stammte aus Italien und konnte zunächst vor Ort reanimiert werden. Nachdem der Italiener allerdings mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht wurde, starb er dort kurze Zeit später. Das berichtet die „Abendzeitung München“.

Oktoberfest: Gedenkminute für Besucher

Warum der 50-Jährige auf den Wiesn zusammen gebrochen war, ist bisher nicht bekannt. Auf der Oktoberfest-Pressekonferenz war die Anteilnahme groß, direkt nach der Nachricht fand eine Gedenkminute für den Verstorbenen statt.

Bis auf den Todesfall können die Betreiber hinsichtlich des Wohlbefindens und der Sicherheit auf dem Volksfest eine positive Bilanz ziehen. Die verstärkten Sicherheitskontrollen nach dem Terroranschlag in Solingen und Schüssen in München liefen reibungslos und erfüllten ihren Zweck. „Es war eine friedliche Wiesn. Und es war eine sichere Wiesn“, so die Polizei dazu. Auch Oktoberfest-Leiter Clemens Baumgärtner bestätigt auf der Pressekonferenz: „Es war in diesem Jahr besonders entspannt.“