Obi, Toom und Co: Bleiben auch im Baumarkt die Regale leer? Preiskampf bringt Kunden ans Limit

Der Preiskampf bei den Supermärkten und Discountern hat bereits seit Längerem gravierende Folgen für die Kunden. Zahlreiche Produkte sind eine Zeit lang und auch jetzt noch immer nicht in den Filialen verfügbar oder Kunden müssen dafür jetzt mehr bezahlen. Droht ihnen das Gleiche jetzt auch im Baumarkt bei Obi, Toom, Bauhaus und Co?

+++ Obi schränkt sein Sortiment ein? Das wird sich ändern +++

Leider ja, denn auch die Baumärkte haben Probleme mit ihren Lieferanten. Alle Branchen sind von Preiserhöhungen betroffen. Lieferstopps, Auslistungen – für die Kunden von Obi, Toom und Co. zeigt sich das vor allem auf eine Weise: Auch hier werden die Regale langsam leerer.

Obi, Toom und Co. mitten im Preiskampf

Wie die „Lebensmittelzeitung“ berichtet, sind vor allem Obi und Toom von Preiskämpfen betroffen. Einige namhafte Werkzeughersteller beliefern die Märkte bereits seit Wochen nicht mehr und die entsprechenden Produkte suchen Kunden seither vergebens in den Regalen.

Auch interessant: Bauhaus mit neuem Service – doch viel zu spät

Die Hersteller wollen den Preissenkungen, die die Baumärkte verfolgen, nicht zustimmen. Diese reagieren wiederum mit Bestellstopps, um Druck auf die Unternehmen auszuüben. Preise müssen ausgehandelt, nachvollzogen und vereinbart werden. Auch Lieferanten ihrerseits drohen mit Lieferstopps. Es ist eine vertrackte Situation.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Kunden müssen sich gefasst machen

Die Lieferanten haben das Problem, dass die Kosten für Rohstoffe, Transport etc. immens gestiegen sind und wollen diese Preiserhöhungen gerne an die Märkte weitergeben. Diese müssten sie wiederum an die Kunden weiterreichen. Das dürfte allerdings verschrecken. Kunden könnten zur Konkurrenz abwandern – das wollen die Baumärkte natürlich nicht.

Mehr News:

Wenn sich die Hersteller und Märkte nicht bald einigen, leiden darunter vor allem die Kunden. Denn sie müssen sich nun umschauen, wo sie die Ware herbekommen. Und sie werden hierbei sicherlich immer mehr auf das Internet ausweichen und dort bestellen.