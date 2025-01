Netto: Trotz Payback – dieses Problem regt Kunden immer noch auf! „Absoluter Drecksladen“

Wechselbad der Gefühle für Netto-Kunden! Denn der Einstieg ins Punkteprogramm Payback hat nicht nur für die Discounter-Kundschaft Folgen. Denn schon bald wird auch bei Edeka die DeutschlandCard Geschichte sein. Mehr dazu erfährst du hier >>>.

Aber abseits der Kartenumstellungen machen die Kunden von Netto auch regelmäßig ihrem Ärger über sonstige Probleme in ihren Filialen Luft. In sozialen Netzwerken lassen sie jetzt über ein Phänomen vom Leder, das sie immer wieder ordentlich auf die Palme bringt.

Netto: Kunde entlarvt Problem

Nicht nur auf Facebook oder Instagram, auch auf Reddit lassen Supermarkt- und Discounter-Kunden ihrer Kritik regelmäßig ihren Lauf. So meldete sich jetzt auch ein wütender Netto-Kunde mit einem Problem zu Wort, dass er als „absolute Katastrophe“ abstempelte.

„Ich muss hier kurz einmal ranten, weil ich vorhin um 17.30 Uhr im Netto am Karlsgraben war und es war wirklich alles ausverkauft“, berichtete der entrüstete Kunde von seiner Entdeckung. Und weiter: „Wie kann es sein, dass Netto es schafft, dass um 17.30 Uhr fast gar kein Gemüse und Obst mehr da ist, es keine Eier mehr gibt, 20 Prozent der TK-Produkte auch ausverkauft sind und sich niemand drum kümmert, dass dort aufgefüllt wird.“ Nicht nur in seiner Filiale in Aachen machte er diese Feststellung, auch in allen anderen Läden der Stadt schien das die bittere Realität zu sein.

Netto-Kunden mit Erklärung

Das gnadenlose Fazit des verärgerten Mannes: „Ich hasse Netto einfach und der Umbau hat auch nichts gebracht, ist immer noch ein absoluter Drecksladen im Vergleich zur Konkurrenz.“

Der Reddit-Beitrag rief schnell andere Netto-Kunden auf den Plan, die sich in die Diskussion einklinkten. „Kann den Rant komplett nachvollziehen. Netto ist meiner Meinung nach auch der schlechteste aller Discounter“, wird einer deutlich. „Sogar Penny ist um Welten besser“, mischt sich der nächste ein.

Der ein oder andere Kunde hat aber auch eine scheinbare Erklärung für das Netto-Problem parat: „Montags ist da immer schwierig. Habe das Gefühl, dass sie Dienstag mehr geliefert bekommen (oder die Nachfrage geringer ist).“ Drastischer drückt es ein anderer aus: „Liegt einfach daran, dass die Nachfrage größer ist als der Besitz. Geh halt früher einkaufen, der Laden hat den ganzen Tag auf. Wer zu spät kommt, verpasst das Beste.“