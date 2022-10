Netto, Edeka & Co: Kunden in Alarm-Bereitschaft! Ausgerechnet jetzt könnte DIESES Produkt ausgehen

Kunden von Netto, Edeka und Co. aufgepasst: Ein Produkt könnte jetzt knapp werden. Mit Blick auf die kommenden Feiertage sind das äußerst schlechte Nachrichten. Denn ein traditionelles Weihnachtsgericht gerät damit in Gefahr zum Luxusgut zu werden oder ganz vom Esstisch zu verschwinden.

Das Gericht ist allerdings nicht nur zu Weihnachten beliebt. Darum dürften viele Kunden von Netto, Edeka und Co. nun bestürzt sein, wenn sie einen Blick ins Kühlregal werfen und dort nicht das gewünschte Produkt vorfinden. Der Hintergrund ist auch alles andere vernachlässigbar.

Netto, Edeka & Co: Kunden werden DIESES Produkt vermissen

Geflügelzüchter schlagen Alarm: Es geht der Weihnachtsgans an den Kragen! „Noch nie war die Gans so sehr in Gefahr wie jetzt“, meldet der Vorsitzende des Bundesverbands Bäuerlicher Gänsehaltung, Lorenz Eskildsen. Und das hat einen erschreckenden Hintergrund. In Polen, Ungarn, aber auch in Deutschland greift zurzeit die Vogelgrippe um sich. Und das schon seit Monaten.

Das hat auch direkte Auswirkungen auf den inländischen Verkauf. Dadurch sind die Bestände der Betriebe nachhaltig reduziert. Viele Tiere sind gestorben oder wurden vorsorglich getötet. Und damit wird nicht nur die Weihnachtsgans, sondern auch der Fortbestand der Betriebe gefährdet. Nur etwa 20 Prozent der Tiere, die hier verkauft werden, stammen auch aus Deutschland. Der Rest wird aus Polen und Ungarn importiert.

Netto, Edeka & Co: Weihnachtsgans in Gefahr

Eskildsens Farm sei noch nicht von der Vogelgrippe betroffen. Dennoch glaubt auch er daran, dass in diesem Jahr nicht jeder eine Gans zu Weihnachten bekommen wird. Allerdings sei nicht nur die Nachfrage-Angebot-Relation problematisch. Durch das sinkende Angebot würden auch die Preise deutlich ansteigen.

2021 kostete eine ausländische Gans noch 4,50 Euro pro Kilogramm. In diesem Jahr dürfte sie doppelt so teuer werden. Bei der deutschen Gans könnte der Preisanstieg geringer ausfallen. „Letztes Jahr waren es 15,95 Euro pro Kilo, in diesem Jahr sind es drei Euro mehr“, schätzt Eskildsen.

Der Chef des Sächsischen Hotel- und Gaststättenverbands, Alex Klein, will die Kundschaft jedoch beruhigen. Für alle, die eine Gans wollen, werde es auch eine geben. Die Systemgastronomie werde voraussichtlich auf Ente oder Rind umschwenken. Regionale Gastronomen würden die Weihnachtsgans weiter anbieten, aber zu höheren Preisen. „Die Herausforderung ist es, völlig neu kalkulieren zu müssen“, so Klein. (mit dpa)