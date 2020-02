NASA schießt dramatisches Foto aus dem All – „Ich habe noch nie gesehen, dass...“

Der Klimawandel ist im vollen Gange, das ist mittlerweile den meisten Bewohnern der Erde klar (manche Unverbesserliche ausgenommen). Nun hat die Nasa ein Bild veröffentlicht, das einer ihrer Satelliten von der Antarktis Anfang Februar gemacht hat.

Die Antarktis erreichte Anfang Februar einen traurigen Höhepunkt mit sage und schreibe 18 Grad über Null. Das ist der höchste Wert, der jemals in der Antarktis gemessen wurde seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Und dieses Phänomen hat Auswirkungen, wie der Satellit der Nasa deutlich zeigt.

Denn die Bilder zeigen, wie schnell das angeblich "ewige" Eis schmilzt. In einem Zeitraum von gerade einmal zehn Tagen hat der Satellit ein Bild einer Insel gemacht. Während die Insel am 4. Februar noch gänzlich mit Eis bedeckt ist, liegt gut die Hälfte der Insel am 13. Februar frei von Eis.

Insel ist innerhalb kürzester Zeit eisfrei wegen des Klimawandels

Die Insel, die „Eagle Island“ genannt wird, hat in dieser kurzen Zeit so viel Eis verloren, dass selbst hartgesottene Forscher des Nichols College in Massachusetts sich wundern.

Das Eis in der Antarktis schmilzt. Foto: imago images/Greatstock

„Ich habe noch nie gesehen, dass das Eis in der Antarktis so schnell schmelzen kann“, sagt Mauri Pelto vom NIchols College. Man würde diese Form der Schmelze normalerweise öfter in Alaska und Grönland sehen, aber nicht in der Antarktis. Das sagte er gegenüber dem Newsportal CBSnews.

Der Grund für die rasante Eis-Schmelze ist der Klimawandel, denn den Forschungen nach hat es ein solches Phänomen das erste Mal im 21. Jahrhundert gegeben.

Die Durchschnittstemperatur in der Antarktis ist um knapp drei Grad gestiegen

Im antarktischen Sommer war die rasante Schmelze der dritte traurige Höhepunkt seit November. Bereits im November und im Januar hat es eine solche Schmelze gegeben.

In den letzten 50 Jahren ist die Durchschnittstemperatur in der Antarktis um knapp drei Grad Celsius gestiegen. Das ist fünf Mal so viel wie in der restlichen Welt. (fb)