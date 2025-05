Muttertag: Geschenk vergessen? Diese Ideen retten dich – DIY, Blumen & Co.

„Meine Mama ist die Beste!“ Wenn dir dieser Satz nicht nur über die Lippen kommt, sondern sich direkt ins Herz brennt, dann solltest du eines tun: Zeig ihr, wie sehr du sie liebst. Am 11. Mai 2025 ist wieder der Tag, an dem wir uns alle ein bisschen mehr ins Zeug legen dürfen – für Mamas, Stiefmamas, Pflegemütter, Bonus-Mamis und Schwiegermütter mit Herz.

Und das geht auch ganz ohne riesiges Budget. Wir haben ein paar schöne DIY-Ideen gesammelt, die nicht nur von Herzen kommen, sondern auch richtig was hermachen.

Muttertag 2025: DIY-Ideen, die begeistern

Wenn deine Mutter es gerne gemütlich hat und schöne Düfte liebt, ist eine selbstgemachte Massage-Duftkerze ein echtes Highlight. Die sieht nicht nur hübsch aus, sondern sorgt auch für entspannte Momente – zum Beispiel nach einem langen Tag. Dafür musst du gar keine Kerze kaufen, sondern kannst sie auch ganz einfach selber herstellen. Was du brauchst? Das kannst du hier nachlesen:

80 g Sojawachs (für die sanfte Seele)

10 g Sheabutter (für streichelzarte Haut)

8–10 Tropfen ätherische Öle (zum Beispiel Lavendel für Entspannung oder Orange für gute Laune)

Kerzendose oder Einmachglas

Klebepunkt, Docht, Dochthalter

Messbecher, Löffel, Spachtel – oder einfach einen improvisierten MacGyver-Move in der Küche

Öffne als Erstes die Kerzendose oder das Einmachglas und klebe den Klebepunkt in die Mitte des Bodens. Platziere den Docht darauf und befestige ihn mit dem Dochthalter, indem du den Docht durch die kleine Öffnung fädelst. Schmelze dann das Sojawachs bei 120 Grad Celsius, was etwa 30 Minuten dauert. In der Zwischenzeit gib 10 Gramm Sheabutter in einen Messbecher und schmelze sie im Wasserbad bei 60 bis 80 Grad.

Gieße nun die flüssige Sheabutter vorsichtig in das geschmolzene Sojawachs. Wenn du möchtest, stell die Mischung kurz in den Kühlschrank, damit sie schneller fest wird. Schneide am Ende den Docht nach Bedarf und füge 8 bis 10 Tropfen ätherisches Öl hinzu. Rühre gut um und fülle die Mischung langsam in die Kerzendose. Fertig ist Kerzen-Geschenk.

Fürs Herz: Ein Glas voller Komplimente

Du möchtest lieber etwas schenken, das direkt ins Herz geht? Dann ist das Komplimente-Glas eine schöne Alternative – oder auch Ergänzung – zur Duftkerze. Denn manchmal sagen liebe Worte mehr als jedes materielle Geschenk am Muttertag. Mit ein paar handgeschriebenen Zeilen voller Erinnerungen, Wertschätzung und kleinen Liebeserklärungen kannst du deiner Mama ein Geschenk machen, das sie garantiert lange aufbewahren wird.

So funktioniert’s:

Schnapp dir ein Einmachglas

Schneide kleine Zettel (weiß oder kunterbunt – wie eure Beziehung)

Schreib auf jeden ein Kompliment, eine Erinnerung, ein „Weißt du noch?“

Rolle oder falte sie zusammen und befülle das Glas

Schleife drum und fertig

Natürlich musst du nicht zwingend basteln, um ein schönes Geschenk zu machen. Manchmal fehlt schlicht die Zeit – oder die Bastellaune. In dem Fall darfst du ganz ohne schlechtes Gewissen auf bewährte Klassiker am Muttertag zurückgreifen.

Ein schöner Blumenstrauß oder der Lieblingsduft deiner Mama sind nach wie vor tolle Geschenke – vor allem, wenn sie rechtzeitig bestellt werden. Denn auch ein gekauftes Geschenk kann von Herzen kommen, wenn es mit Liebe ausgewählt wurde.