McDonald’s: Kunden wollen online bei Lieferando bestellen – und fallen vom Glauben ab

Einige Kunden von McDonald’s wollten zuletzt online bei Lieferando bestellen – und erlebten ihr blaues Wunder. Was war passiert?

Lieferdienste wie Lieferando, Wolt und Co. erleben seit einigen Jahren einen regelrechten Boom. Spätestens seit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 bestellen immer mehr Menschen online ihre Mahlzeiten – so auch bei McDonald’s.

McDonald’s-Kunden bei Lieferando-Bestellung verwirrt

Zuletzt hatten mehrere Kunden von McDonald’s jedoch immer wieder ein seltsames Phänomen erlebt, als sie online bei Lieferando bestellen wollten. Selbst jene Kunden, die bereits mehrfach beim Fast-Food-Riesen bestellt hatten und daher gewiss im Lieferradius des Burger-Restaurants waren, konnten nicht mehr bei McDonald’s bestellen.

Auf der Facebook-Seite von McDonald’s meldeten sich einige verärgerte Kunden zu Wort. „Ich frage mich, warum meine Adresse bei Lieferando nicht mehr verfügbar ist“, schreibt ein Kunde dort. Er wohne weniger als 3 Kilometer entfernt von der Filiale und habe „bis zu sechs Mal im Monat bestellt. Auch die Lieferkosten von 1,99 Euro würde ich in Kauf nehmen. Aber man will mich wohl als Kunde nicht mehr. Was ist da los?“

McDonald’s äußert sich zu Lieferando-Problem

McDonald’s glättete umgehend die Wogen und erklärte: „Hin und wieder wird das Liefergebiet ggf. an verschiedene Faktoren angepasst – bspw. aufgrund der Anzahl an verfügbaren Fahrern oder der Verkehrssituation in der Stadt. Aus diesem Grund kann es sein, dass sich das angebotene Liefergebiet zum Beispiel zeitweise verkleinert oder eine Lieferung vorübergehend nicht möglich ist.“

Weiter teilt McDonald’s allen Kunden mit, die unter Umständen für einen kurzen Zeitraum nicht online bei Lieferando bestellen können: „Denn wir wollen natürlich auch immer sicherstellen können, dass unsere Produkte schnell und warm bei unseren Gästen ankommen.“

Sollten Kunden von McDonald’s bei Lieferando, Wolt und Co. plötzlich für einen längeren Zeitraum aus dem Lieferradius verschwinden, mögen sie sich bei ihrer Filiale vor Ort melden.