McDonald’s: Kunden verzweifeln an neuen Bestell-Regeln – „Nervenzusammenbruch“

Immer wieder rüstet McDonald’s bei seinen Fast-Food-Menüs auf. Doch nicht nur bei Pommes, Burger und Co. erfreut sich die Kundschaft über regelmäßige Neuerungen, auch bei neuen Aktionen oder Gratis-Geschenken gibt’s für viele kein Halten mehr. So sorgte eine Neuauflage der begehrten Coca-Cola-Gläser zuletzt für einen riesigen Ansturm in den Filialen – zum großen Unmut vieler Kunden (hier mehr dazu).

Jetzt will McDonald’s aber auch in Sachen Bestellungen aufrüsten. So können Kunden in einigen Filialen in den USA bereits neue Drive-in-Schalter entdecken. Wer am Ende allerdings auch die Burger und Beilagen erhalten will, die er bestellt hatte, muss höllisch aufpassen.

McDonald’s revolutioniert Drive-in-Bestellungen

Normalerweise kennt die Kundschaft die Drive-in-Schalter doch so: Zunächst fährt man mit dem Auto vor zum ersten Terminal. Dort fragt dich ein Mitarbeiter, der in der McDonald’s-Filiale sitzt, nach deiner Bestellung. Sobald die erfolgt ist, fährst du zum Ausgabe-Fenster und bekommst von einem echten Mitarbeiter deine gefüllte Menü-Tüte und deine Getränke überreicht.

Anders erleben es jetzt allerdings McDonald’s-Kunden in einigen US-Filialen. Hier sagst du zwar auch am Terminal in einen Automaten mit Lautsprecher deine Bestellung auf, allerdings steckt dahinter kein echter Mitarbeiter, sondern eine Künstliche Intelligenz. Unter dem Lautsprecher weist darauf auch das Schild „Hier wird KI trainiert“ hin. Was für Kunden nach einer spannenden Neuerung klingt, entpuppt sich auf den zweiten Blick als ganz schön kompliziert.

Kunden auf 180: „Auf Wish bestellt“

Denn damit der virtuelle Mitarbeiter deine Bestellung auch richtig an die Kollegen in der Küche weiterleitet, musst du einige Regeln beachten und vor allem den richtigen Ton treffen. Folgendes musst du beachten:

Sehr deutlich sprechen

Die Produkte bei ihren exakten Menü-Namen nennen

Gegenfragen der KI beantworten, bevor weitere Produkte hinzugefügt werden

Die Bestellung mit „Das war‘s“ („That’s it“) beenden

Was in der Theorie nach einem spannenden Update beim Bestellen klingt, sieht in der Realität aber bislang anders aus. Kunden, die den neuen Service bereits in einer US-Filiale testen konnten, ziehen ein eher weniger positives Fazit. „Wir leben in einer Cyberpunk-Dystopie, die auf Wish bestellt wurde“, meldet sich etwa ein McDonald’s-Sympathisant bei „Reddit“. „Gebt mir doch einfach ein verdammtes Touchscreen-Menü“, regt sich ein anderer auf.

Drive-in mit KI auch bald in Deutschland?

Auch ein Fast-Food-Mitarbeiter meldet sich zu Wort – und wird deutlich: „Das wird nicht funktionieren. Die Leute haben keine Ahnung, was sie bestellen. Die Leute werden nach einem Happy Meal bei Burger King fragen, oder sie werden die Menüpunkte leicht umformulieren, was der KI einen Nervenzusammenbruch beschert.“

Deutschen Kunden dürfte jetzt wohl vor allem eine Frage auf der Seele brennen: Werden die neuen Drive-in-Schalter auch nach Deutschland kommen? Eine Antwort auf die Frage unserer Redaktion dazu bei McDonald’s blieb bislang aus. Es bleibt also spannend, ob wir bald nicht mehr nur im Supermarkt, sondern auch beim Fast-Food-Liebling unseres Vertrauens auf KI treffen werden.