McDonald’s-Kunden wollen bei Angebot zuschlagen – am Ende bekommen sie gar nichts!

Es ist schon irre, was sich Fastfood-Ketten wie McDonald’s so alles einfallen lassen, um die Kunden auch nach Jahren noch bei der Stange zu halten. So bringt das Unternehmen immer wieder neue Burger und Snacks raus oder holt sie zur passenden Jahreszeit zurück in die Schnellrestaurants.

Doch nicht nur Essen und Getränke können Kunden bei McDonald’s bekommen. Passend zur dunkleren Jahreszeit wirbt das Unternehmen mit einem neuen Angebot – einer absoluten Premiere! Kein Wunder, dass die Kunden dafür Schlange stehen würden. Doch leider tun sie das teils schon umsonst.

McDonald’s-Kunden ringen um limitiertes Angebot

Das gab es bei Mäcces noch nie: Der Fastfood-Riese präsentiert erstmalig im November seine eigene Kerzen-Kollektion! Die „Iconic Candle Collection“ ist seit Dienstag (19. November) erhältlich. Es sind insgesamt drei Duftkerzen, die nach den Lieblingssnacks der Kunden duften sollen: der Apfeltasche, dem McFlurry und den Pommes natürlich.

Auch aktuell: McDonald’s bringt beliebten Burger zurück – doch ist das noch nicht alles

„Es ist Teil der McDonald’s-DNA, unsere Fans immer wieder mit besonderen Ideen zu begeistern. Deshalb freuen wir uns sehr, mit der ‚Iconic Candles Collection‘ die europaweit erste Mäcci-inspirierte Duftkerzen-Kollektion zu präsentieren und unseren Fans so das einzigartige McDonald’s-Dufterlebnis mit Wiedererkennungswert für Zuhause zu bieten“, verkündet Mariana Jörg, Team Lead Digital Strategy & Activation von McDonald’s Österreich die News.

+++ McDonald’s-Kunden rasten aus – Fast-Food-Kette holt beliebte Aktion zurück +++

Und da haben wir auch schon den ersten Haken. Die Kerzen gibt es nur in Österreich und auch nur für Kunden, die sich für das MyMcDonald’s Bonusprogramms in der App registriert haben.

McDonald’s-Kunden gehen leer aus

Wer sich über das Programm registriert hat, kann per Gutschein gratis Kerzen abgreifen oder sie gegen 30 Punkte eintauschen. Wie immer gilt allerdings: „Solange der Vorrat reicht“. Und da liegt der Hund auch schon begraben.

Mehr Themen:

Streng limitiert und nur in Österreich verfügbar – das allein macht es viele Kunden schon schwer, überhaupt an die Kerzen heranzukommen. Doch offenbar sind die Kontingente in den Filialen auch schon wieder erschöpft, wie einige Kunden in den sozialen Medien bedauern. „Gestern rausgekommen, heute schon nicht mehr erhältlich“, schreibt eine Nutzerin am Mittwoch (20. November). Auch andere schreiben, dass die Kerzen bereits ausverkauft seien.