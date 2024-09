McDonald’s im Höhenflug – jetzt folgt die nächste Hammer-Nachricht

Mega-News von McDonald’s! Beim Fast-Food-Riesen stehen die Zeichen nämlich auf Wachstum und Expansion. Aktuell gibt es in Deutschland 1.388 Filialen. In Zukunft sollen es jedoch noch mehr werden.

McDonald’s‘ Deutschland-Chef Mario Federico hat nämlich die Pläne des Unternehmens verraten und dabei aber auch große Kritik an die Bürokratie in der Bundesrepublik gerichtet.

McDonald’s mit Mega-News

500 neue McDonald’s-Restaurants sind in Deutschland geplant, verrät Mario Federico gegenüber dem „Focus“. Dabei sollen rund drei Milliarden Euro in den Aus- und Umbau der Filialen investiert werden.

Aber neben der Erschließung neuer Standorte sollen die bestehenden 1.388 Restaurants auch modernisiert werden. Zudem seien auch Investitionen in grüne Energie durch Photovoltaik sowie zweispurige „McDrives“ angedacht. Ebenfalls gute Nachrichten: Es sollen auch mehr Mitarbeiter eingestellt werden.

Mario Federico verspricht, dass McDonald’s in den kommenden zehn Jahren 35.000 zusätzliche Stellen in Deutschland anbieten will. Derzeit arbeiten rund 65.000 Menschen hierzulande bei der Fast-Food-Kette.

„Glauben fest an den Wirtschaftsstandort Deutschland“

Erst vor Kurzem gab es sehr gute Neuigkeiten für McDonald’s. Die Ergebnisse einer vom Wirtschaftsforschungsinstitut „Pestel“ durchgeführten Studie deckte auf, dass das Unternehmen für eine Bruttowertschöpfung von 4,3 Milliarden Euro pro Jahr in Deutschland sorgt. Das sind Zahlen aus dem Jahr 2022.

„Mit jedem Euro, den wir erwirtschaften, generieren wir zwei Euro an Wertschöpfung in der gesamten Wirtschaft – von Lieferanten bis zum Staat“, sagt Federico. Das Unternehmen stelle mehr als fünf Prozent der Arbeitsplätze in der deutschen Gastronomie. „Wir glauben fest an den Wirtschaftsstandort Deutschland“, so der McDonald’s-Deutschland-Chef weiter.

Allerdings gibt es auch Kritik an Deutschland. So würden nämlich die Planungs- und Genehmigungsverfahren zu lange dauern. „Allein für die Modernisierung einer Filiale brauchen wir teilweise mindestens sechs Monate, nur wegen der Bürokratie. Das ist doch irre“, kritisiert Federico. Da dürfte er sicherlich nicht der Einzige sein, der solche Erfahrungen gemacht hat.