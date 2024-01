McDonald’s: Wütende Bauern stürmen Fast-Food-Restaurant – sie hinterlassen eine Schneise der Verwüstung

Nicht nur hierzulande gehen die Bauern nach wie vor wegen der Sparpläne der Regierung auf die Straße. Auch in Frankreich legen die Landwirte in vielen Orten die Straßen lahm. Doch dabei allein soll es jetzt nicht geblieben sein, wie schockierende Bilder aus einer McDonald’s-Filiale zeigen.

Der normale Restaurant-Betrieb wurde kurzerhand auf Eis gelegt, denn nachdem die Bauern hier durch den Laden gestürmt waren, war die McDonald’s-Filiale nicht mehr wiederzuerkennen.

McDonald’s: Filiale voller Heu

Wenn Fast-Food-Kunden eine Big-M-Filiale betreten, werden sie wohl vieles erwarten, nur kein Heu. In einem französischen Geschäft bot sich Mitarbeitern jetzt aber ein erschreckendes Bild. Hier hatten wütende Bauern aus dem Nichts heraus die Filiale gestürmt und diese verwüstet. Mit Heuballen bewaffnet waren sie hereingerauscht und hatten McDonald’s kurzerhand in einen Stall verwandelt.

Heu zwischen den Gängen, auf den Tischen und Sitzbänken, selbst die Theke wurde nicht verschont, wie ein Video zeigt. Ein halber Heuballen wurde neben der Eingangstür platziert. Hier einen Cheeseburger oder gar eine Portion Pommes zu bestellen – ein Ding der Unmöglichkeit.

Kunden entsetzt: „Big Merde“

Laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) haben die Bauern-Proteste vor rund einer Woche im Südwesten Frankreichs begonnen. Seitdem hätten sich diese immer weiter ausgebreitet. Den Landwirten sind die „erhöhten Preise für Agrardiesel, der Verwaltungsaufwand (und, Anm. d. Red.) die Umweltauflagen“ ein Dorn im Auge. Die Folge: Auch in Frankreich legten die Bauern mit ihren Traktoren Straßen, Autobahnen – oder eben auch McDonald’s-Filialen lahm.

Auch wenn die Aktion für McDonald’s-Mitarbeiter und Kunden in Frankreich verheerende Auswirkungen hatte, so wird sich auf X (ehemals Twitter) über die Aktion in der Fast-Food-Filiale amüsiert. „Bei McDonald’s in Frankreich sind gerade „Los-Wochos-De-Mierda“. Zu jedem Sparmenü gibt’s eine Hand voll wertvolle Ballaststoffe kostenlos dazu“, kommentiert so etwa einer süffisant. „La Big Merde“, kann sich ein anderer nicht verkneifen. (mit dpa)