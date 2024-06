Mannheim: Nach Messer-Angriff auf Ex-CSU-Mann und Polizisten – Beamter ist tot

Schreckliche Nachrichten nach der Messer-Attacke in Mannheim! Am Freitag (31. Mai) griff ein Mann mit einem Messer einen anderen Mann ein, stach brutal auf ihn ein. Bei dem Opfer auf dem Mannheimer Marktplatz soll es sich um den Islam-Kritiker Michael Stürzenberger (59) handeln.

Laut Polizei ereignete sich der Angriff gegen 11.35 Uhr während einer Kundgebung der Bürgerbewegung „Pax Europa“. Im weiteren Verlauf versuchten Umstehende und Passanten, den Messer-Angreifer zu stoppen, doch er reißt sich los, attackiert einen Polizisten von hinten. Er soll ihm mehrmals brutal in den Kopfbereich mit einem Messer gestochen haben. Ein anderer Polizist schoss ihn daraufhin nieder. Am Sonntag (2. Juni) musste das Innenministerium traurige Nachrichten verkünden.

Mannheim: Mann sticht auf Polizist und Ex-CSU-Mann ein

Eine Polizeisprecherin bestätigte den Vorfall. Insgesamt sollen bei dem Angriff auf den Mannheimer Marktplatz sechs Menschen und der Angreifer verletzt worden sein. Über die Schwere der Verletzungen machte die Polizei noch keine Angaben. Eine Gefahr für andere bestehe nicht. Rettungskräfte sind im Einsatz, auch ein Rettungshubschrauber ist vor Ort. Videos der Tat kursieren bereits auf X und anderen Social-Media-Plattformen.

In Mannheim stach ein Mann mit einem Messer auf einen Polizisten und einen Ex-CSU-Funktionär ein. Foto: dpa

Das Motiv der Tat sei derzeit noch unklar. Ob die Messerattacke einen politischen Hintergrund habe, sei Gegenstand der Ermittlungen.

Der Marktplatz sei abgesperrt worden, zudem seien Sichtschutzwände aufgebaut worden. Der Bahnverkehr ist in Mannheim gesperrt. Stürzenberger war früher Pressesprecher der CSU, wurde bis 2002 vom bayrischen Verfassungsschutz beobachtet. Er setzt den Islam in die Nähe des Faschismus.

Kurz nach dem Angriff kursierte ein Video von der Tat im Internet: Darauf zu sehen ist ein Mann, der auf bei der Veranstaltung auf mehrere Menschen einsticht. Umstehende rufen: „Das Messer weg“. Auf dem Video ist auch zu sehen, wie ein Beamter auf den Angreifer schießt. Mehrere Polizisten fixieren den Verdächtigen danach auf dem Boden. Nach Angaben von Polizei, Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt wurde ein Schuss abgegeben.

Niedergestochener Polizist gestorben

Nach der brutalen Messer-Attacke in Mannheim (Baden-Württemberg) kämpften die Ärzte um das Leben des Polizisten, der dabei am Kopf schwer verletzt wurde. Am Sonntag (2. Juni) teilte das Innenministerium mit, dass dieser gestorben ist. Wie die „Bild“ berichtet, habe die Messerklinge des Angreifers die Schädeldecke des Polizisten durchdrungen und dabei ein wichtiges Gefäß und wohl eine Vene im Gehirn verletzt.

Opfer schwer verletzt – Polizist im Koma

Auch der Ex-CSU-Mann Stürzenberger erlitt schwere Verletzungen. Nach seiner Behandlung in der Klinik habe er nun „Schrauben im seitlichen Kiefer. Eine klaffende Wunde an der Lippe, bei der die Zähne zu sehen waren, wurde genäht. Die Beinarterie wurde getroffen.“ Es sei „richtig knapp“ gewesen, so der 59-Jährige.

Staatsschutz ermittelt nach Messer-Attacke

Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichte, hat mittlerweile die Staatsschutzabteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe die weiteren Ermittlungen nach dem Messer-Angriff übernommen. Außerdem seien das Landeskriminalamt und das Polizeipräsidium Mannheim in die weiteren Untersuchungen eingebunden. Mit Stand von Freitagabend (21.30 Uhr) gibt es auch erste Hinweise zum Motiv. Demnach halten die Ermittler ein islamistisches Motiv für wahrscheinlich. Gesichert sei dies laut Informationen des „Spiegel“ allerdings noch nicht.

Darüber hinaus machten die Ermittler auch weitere Angaben zum Angreifer. Demnach soll es sich um einen 25-jährigen Mann aus Afghanistan handeln, der rund 40 Kilometer von Mannheim entfernt lebte. Er sei bislang noch nicht aufgrund extremistischer Tendenzen aufgefallen.

Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) bezeichnete den Messerangriff als Terrorattacke. Kanzler Olaf Scholz sprach von einem Attentäter und verurteilte den Angriff, auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier äußerte sich bestürzt.

Politiker nach Vorfall schockiert! „Das ist Terror“

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte nach dem Angriff erklärt, die Ermittlungen würden die Hintergründe der Tat aufklären, insbesondere den Hintergrund und die Motive des Täters. „Wenn die Ermittlungen ein islamistisches Motiv ergeben, dann wäre das eine erneute Bestätigung der großen Gefahr durch islamistische Gewalttaten, vor der wir gewarnt haben.“

Mittlerweile haben sich auch zahlreiche weitere Politiker im Netz zu Wort gemeldet. So zeigt sich CDU-Chef Friedrich Merz bei X (ehemals Twitter) sichtlich bestürzt: „Die Bilder aus Mannheim sind entsetzlich. Das ist Terror. Meine Gedanken sind heute bei den Opfern, ihnen wünsche ich eine baldige und vollständige Genesung.“ Die Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt nannte den Angriff „widerwärtig und völlig inakzeptabel“. Die Bundestags-Vizepräsidentin schrieb auf X: „Wer versucht, Andersdenkende mit Gewalt zum Schweigen zu bringen, verlässt den Boden der Demokratie und ist ein Fall für den Rechtsstaat. Auch sie wünschte den Verletzten eine schnelle Genesung.

Auch AfD-Chefin Alice Weidel sprach ihr Mitgefühl für den verletzten Islam-Kritiker Michael Stürzenberger und die weiteren Opfer der Attacke in Mannheim aus. „Nur dem beherzten Eingreifen mehrerer Polizisten, von denen ebenfalls einer verletzt wurde, ist es zu verdanken, dass nicht weitere Opfer zu beklagen sind.“ (mit dpa)