Mallorca-Urlauber aufgepasst – es passiert innerhalb von Sekunden

Im Urlaub auf Mallorca einfach die Sorgen vergessen und das schöne Wetter sowie die Aussicht genießen. Beim Tagträumen verlieren Touristen gerne mal alles um sich herum, doch dass das gefährlich werden kann, beweist ein jüngster Vorfall.

Denn aus dem Traumurlaub auf Mallorca kann schnell in Alptraum werden, wenn plötzlich das ganze Hab und Gut weg ist. Denn für Taschendiebe sind Touristen oftmals leichte Opfer. Der Vorfall von Gründonnerstag (17. April) sollte deshalb für alle eine Warnung sein.

Mallorca: Taschendiebe erwachen zur Urlaubssaison

Mallorca ist eine kleine Insel, die viele schöne Orte zu bieten hat. Auch mit dem Nahverkehr kommt man schnell von A nach B. Die Buslinie 4 fährt vom Zentrum der Hauptstadt Palma zum Strand von Cala Major und den Buchten von Ses Illetes. Als ein Fahrgast gerade in den Stadtbus einsteigen wollte, erkannten zwei Taschendiebe ihre Chance und machten sich am Rucksack der Person zu schaffen.

Doch diese bemerkte den versuchten Diebstahl und schrie: „Attenzione, pickpocket! (zu Deutsch: „Vorsicht, Taschendiebe!“). Eine Redakteurin vom „Mallorca Magazin“ beobachtete den Vorfall zufällig. Durch den Schrei schreckten die beiden Kriminellen auf und liefen ohne Beute davon, während die anderen Fahrgäste alarmiert ihre Wertsachen auf Vollständigkeit prüften.

Kriminelle lauern überall

Gegenüber dem „Mallorca Magazin“ sagte der aufmerksame Fahrgast: „Ich habe sofort bemerkt, dass sie mich beklauen wollten, und wollte die anderen Leute warnen. Man muss sehr vorsichtig sein.“ Die mutmaßlichen Taschendiebe seien schätzungsweise zwischen 16 und 20 Jahren gewesen.

Vorfälle wie diese können sich insbesondere an belebten Orten mit großen Menschenmengen zur Hochsaison auf Mallorca häufen. Auch die Polizei warnt immer wieder vor Taschendieben. Deshalb sollte nie mehr Bargeld oder Wertsachen als nötig mitgeführt werden. Taschen sollten nie unbeobachtet irgendwo abgestellt und am besten immer eng am Körper getragen werden.