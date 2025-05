Mallorca: Urlauber wollen Medikamente kaufen – dann folgt der Schock

Es ist wohl das Worst-Case-Szenario eines jeden Urlaubers: Man genießt seine langersehnte Auszeit im Ausland und zack, wird man krank. Ungefähr das erlebte ein Paar nun in seinem Urlaub auf Mallorca.

Mit Halsschmerzen und Sodbrennen suchten die beiden Mallorca-Urlauber die nächstgelegene Apotheke auf, um sich Medikamente zu besorgen. Doch als sie die Rechnung bekommen haben, trauten sie ihren Augen kaum.

Mallorca: Urlauber fallen aus allen Wolken

Sich im Urlaub etwas einzufangen, passiert leider schneller, als einem lieb ist. Wenn man selbst keine Medikamente dabei hat, bleibt einem nur noch, das Angebot vor Ort zu nutzen. Der Besuch einer örtlichen Apotheke wird für zwei Urlauber jedoch zur unschönen Überraschung.

Auf Facebook meldete sich das Paar in einer Urlauber-Gruppe zu Wort. Dabei teilten die beiden ein Bild von ihren Medikamenten und schrieben dazu: „Wir besuchten die Apotheke in Sa Coma, um Hustensaft und Tabletten gegen Sodbrennen zu kaufen.“ Was sie für die beiden Medikamente bezahlen mussten, macht sie jedoch fassungslos.

Mallorca: Preis-Schock in Apotheke

Wie das Paar erzählt, habe es für den Hustensaft und das Mittel gegen Sodbrennen etwa 27 Euro in der örtlichen Apotheke bezahlt. Ein Preis, der sie durchaus schockiert. Sie raten anderen Urlaubern daher unbedingt, an solche Medikamente zu denken und sie mit in den Urlaub zu nehmen.

Eine andere Nutzerin teilt ebenfalls einen Tipp unter dem Facebook-Beitrag: „Am besten fragen Sie nach einem gleichwertigen No-Name-Produkt. Manchmal gibt es für dasselbe Produkt eine günstigere Alternative.“