Frau wagt irres Experiment auf Mallorca – „Ohne Hotel, ohne Koffer, ohne Plan“

Wer zum Ballermann reist, der bleibt in der Regel nicht länger als eine Woche. Schließlich kommen viele nicht zum Entspannen an die Playa de Palma, sondern um bis zum Morgengrauen zu feiern und mal so richtig die Sau rauszulassen.

In den letzten Jahren entwickelte sich unter den Partyurlaubern daher ein Trend, der es in sich hat. Eine Urlauberin berichtet nun von ihrem außergewöhnlichen Trip nach Mallorca und hat dabei wertvolle Tipps für alle, die dasselbe vorhaben.

Mallorca: 24-Stunden-Aufenthalt am Ballermann

Für viele Deutsche gehört der jährliche Besuch am Ballermann unbedingt zur Urlaubs-Planung mit dazu. Daher schrecken sie auch nicht davor zurück, auch nur für einen Tag an die Playa de Palma zu reisen – ohne Hotel oder Gepäck.

Nur mit einer kleinen Tasche kommen sie auf die Insel, um einen Tag durchzufeiern und am nächsten Tag den Flug nach Hause zu nehmen. So hat es auch eine Urlauberin namens Sarah gemacht. Kurz danach teilt sie ihre Erfahrungen in einem Blog mit anderen Urlaubern, die ebenfalls nur einen Tag am Ballermann verbringen wollen – und hat dabei wertvolle Tipps für die Feierwütigen.

Drei Tipps für 24 Stunden am Ballermann

„Wir waren 24 Stunden auf Mallorca – ohne Hotel, ohne Koffer, ohne Plan“, schreibt die Mallorca-Urlauberin zu Beginn. Sarah war mit einer Freundin für einen Tag am Ballermann, um den Abschluss ihrer Prüfungen zu feiern. „Am allerwichtigsten sind Flexibilität, Durchhaltevermögen und Minimalismus“, erklärt sie.

Sie rät den Tagestouristen unter anderem vor dem Übergang zum Abend am Strand eine Pause einzulegen, wenn man nicht gerade bei Bekannten im Hotel mal die Augen zu machen kann. Außerdem sollte man in der Lage sein, mit wenig auszukommen – schließlich hat man nur eine kleine Tasche dabei.

„Flexibilität ist deshalb so wichtig, weil du die günstigsten Flüge meistens erst ein oder zwei Tage vorher bekommst. Da ist kein Platz mehr für Planung“, fügt die Urlauberin noch hinzu. So dürfte einem Tagestrip am Ballermann ohne Hotel und Gepäck nichts mehr im Wege stehen.