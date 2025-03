Beliebtes Mallorca-Hotel muss nach 25 Jahren schließen – jetzt kommt ausgerechnet das ans Licht

Wer einen Urlaub auf Mallorca machen möchte, hat die Qual der Wahl. Soll es eine Party-Reise am Ballermann werden oder doch eher ein entspannter Sommer-Trip an anderen Stellen der Insel? Soll die Unterkunft eher spartanisch oder luxuriös sein?

Eine Entscheidung wurde Mallorca-Urlaubern jetzt aber wohl oder übel abgenommen. Ein beliebtes Hotel, das direkt am Meer im Norden der Insel gelegen ist, muss nach 25 Jahren dicht machen.

Mallorca: Hotel seit 25 Jahren illegal

Wie die „Mallorca Zeitung“ berichtet, muss sich das „Botel Alcudiamar“ am Hafen von Alcúdia endgültig der Rechtsprechung beugen. Ursprünglich war die Unterkunft als Herberge für Segler gedacht. Ein Antrag für ein Hotel mit 106 Zimmern mit 201 Gästebetten ging bereits 1998 bei der Tourismusbehörde der Balearen-Insel ein, ein Antrag für die erforderliche Baugenehmigung bei der entsprechenden Gemeinde ging dagegen nicht ein.

Gebaut wurde das Hotel trotzdem – obwohl 1999 festgestellt wurde, dass am Standort des Hotels nur eine Segelschule zugelassen sei und keine Unterkunft. 2002 stellte der Oberste Gerichtshof dann fest, dass der gesamte Bau illegal gewesen war – dennoch war das „Botel Alcudiamar“ die ganze Zeit über geöffnet. Es tauchte in den letzten Jahren sogar immer wieder in Listen der beliebtesten Hotels der Insel auf.

Mallorca: Hotel hat nur noch wenige Wochen

Die Betreiber des „Botel Alcudiamar“ versuchten über die Jahre, doch noch die erforderliche Lizenz zu bekommen, doch eine Klage des Umweltverbands Gob ließ jetzt endgültig alle Hoffnungen platzen.

Zuletzt entschied der Oberste Gerichtshof 2022 aufgrund der Gob-Klage, dass das Hotel illegal am Hafen von Alcúdia stehe. Ein Einspruch der Betreiber sowie der Regierung von Mallorca wurde 2023 abgewiesen. Der letzte Einspruch im Februar 2025 durch die Hotel-Betreiber hatte ebenfalls keinen Erfolg. Das „Botel Alcudiamar“ auf Mallorca muss bis spätestens Mitte Mai schließen, die Unterkunft darf künftig nur noch für nautische Zwecke verwendet werden.