Mallorca ist trauriger Spitzenreiter – so viel Müll wie in ganz Spanien nicht

Urlaub auf Mallorca? Das dürfte für viele nach einer Spitzenidee klingen. Das gilt nicht nur für all diejenigen, die am Ballermann ordentlich die Sau rauslassen wollen, sondern auch für Touristen, die sich entspannen wollen.

Die spanische Insel Mallorca zieht jährlich Millionen Menschen in ihren Bann. Doch neben Partys, langen Sandstränden, kulinarischen Highlights und zahlreichen Sehenswürdigkeiten finden sie dort auch ziemlich viel Müll.

Mallorca ist trauriger Spitzenreiter

Die Balearen haben laut dem spanischen Statistikamt das höchste Müllaufkommen pro Kopf. Darüber berichtet zuvor „inselradio.com„. Im Durchschnitt produziert jede Person 662 Kilogramm Abfall pro Jahr. Allein auf Mallorca fielen 2024 etwa 800.000 Tonnen Müll an.

+++ Passend dazu: Bei Ankunft auf Mallorca steht es fest – schon nach vier Minuten am Ballermann +++

Davon wurden fast 500.000 Tonnen in der Müllverbrennungsanlage Son Reus verbrannt. Besonders in der Hochsaison im August stieg die Menge auf Mallorca stark an, sodass in diesem Monat 48.000 Tonnen Müll verbrannt wurden.

+++ Auch interessant: Paar bucht Urlaub auf Mallorca – vor Ort kommt es, wie es kommen musste +++

Hier ist es besonders schlimm

Die Recyclingquote auf den Balearen ist mit 27,7 Prozent sehr niedrig. Trotzdem gab es positive Entwicklungen in einigen Gemeinden. In Banyalbufar, Esporles, Felanitx, Puigpunyent und Sa Pobla konnte im Sommer das Restmüllaufkommen im Vergleich zum Januar 2024 verringert werden.

Hier mehr lesen:

In anderen Orten wie Muro war jedoch das Gegenteil der Fall. Dort vervierfachte sich die Müllmenge in der Hochsaison. Im Januar lag das Müllaufkommen bei 166 Tonnen, während es im Sommer auf 665 Tonnen anstieg. Die Gründe dafür dürften vielfältig sein. Doch auch der Massentourismus könnte dazu beisteuern, warum Mallorca Spitzenreiter in puncto Müll ist.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.