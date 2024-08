Mallorca: Protest gegen Touristen – plötzlich steht ein Ballermann-Mega-Star an der Playa

Auf Mallorca ist die Stimmung aufgeheizt. Viele Einheimische leiden unter den Folgen des Massentourismus auf der Insel. Steigende Preise, akute Wohnungsnot, der enorme Wassermangel auf der Insel und überlaufene Strände haben das Fass zum überlaufen gebracht.

Am Sonntag (11. August) setzten sie darum ein klares Zeichen. Unter dem Motto „Lasst uns unsere Strände besetzen, gingen rund 100 Mallorquiner gezielt an den Strand auf der Insel, der wie kein anderer für den Massentourismus auf Mallorca steht: der Balneario 6 in S’Arenal.

Mallorca: Mitten ins Herz des deutschen Tourismus

Denn so heißt der Ballermann 6 eigentlich. Keine andere Gegend auf Mallorca ist so überrannt von deutschen Touristen wie diese. Nicht umsonst spricht man bereits seit Jahren von Mallorca als dem 17. Bundeland und hat dabei die ganze Playa de Palma im Süden der Insel vor Augen. Gesprochen wird hier deutsch, Orte wie der Bierkönig, Megapark und das Oberbayern ziehen Millionen feierwütige Deutsche an.

Auch interessant:

Mallorca: Protest gegen Massentourismus – Demonstranten besetzen deutsche Touri-Hochburg

Der Alkohol fließt hier in Massen und so mancher Tourist vergisst bei so viel Party, Sonne und Spaß sein Benehmen. Direkt an der Playa de Palma gelegen vereint es den Strandurlaub bestens mit dem Partyurlaub.

Und dann wäre da auch noch die Sache mit den Ballermann-Hits! Der Ballermann ist eine eigene Welt die die deutschen Touristen begeistern. Sehr zum Leidwesen einiger Mallorquiner, die sich von ihnen verdrängt fühlen.

Plötzlich steht ein Ballermann-Star direkt bei den Protestierenden

Während sie gegen den Sauftourismus in Arenal und die Massen an deutschen Touristen hier protestieren, taucht plötzlich ein Mensch an der Playa de Palma auf, der die Welt des Ballermanns mit seinen Auftritten im berühmten Bierkönig seit sehr vielen Jahren verkörpert: Jürgen Milski.

Plötzlich taucht Megastar Jürgen Milski an der Playa de Palma auf Mallorca auf. Foto: Sarah Fernandez/DER WESTEN

Dass er genau zu diesem Zeitpunkt ausgerechnet hier an der Playa de Palma auftaucht ist, scheint reiner Zufall gewesen zu sein. Er hat einen Mann erkannt, der hinter den Protestierenden in der Sonne lag und Ballermann-Hits auf seiner Musikbox hörte. Nachdem die beiden Männer sich kurz unterhalten haben, ist der Ballermann-Mega-Star auch schon wieder verschwunden.