Mallorca: Polizei zückt Waffen am Ballermann – doch es kommt noch schlimmer

Am Ballermann auf Mallorca sorgte die spanische Polizei am vergangenen Montagabend (27. Mai) für einen absoluten Schreckmoment: Nachdem eine Feier von Fans des Drittliga-Aufsteigers Alemannia Aachen aus dem Ruder zu laufen drohte, rückten die Beamten an und räumten die Schinkenstraße.

Wie ein Video zeigt, wurden dabei sogar Schüsse abgefeuert. In der Überzahl waren die Einsatzkräfte jedoch nicht. Das war wohl auch gar nicht möglich, denn an anderer Stelle auf der Insel gab es noch einen weiteren Vorfall…

Mallorca: Polizei hatte alle Hände voll zu tun

Kurz vor 20 Uhr wurde im Stadtteil Son Gotleu in Palma de Mallorca ein Kind von einem Auto angefahren. Doch es blieb nicht „nur“ bei dem Verkehrsdelikt. Wie mehrere spanische Medien berichteten, hätten sich kurz nach dem Unglück mindestens zwei unterschiedliche Gruppierungen in dem Problembezirk der Insel auf der Straße versammelt.

Offenbar soll es sich bei einigen Personen der Menschenmasse um Verwandte des angefahrenen Kleinkinds gehandelt haben. Anstatt zur Klärung auf die Beamten zu warten, entschieden sie sich kurzerhand zur Eigenregie und gingen auf die vermeintlich Schuldigen los. Diese riefen allerdings auch noch weitere Freunde und Bekannte zum Tatort.

In Mallorcas Hauptstadt: Wütende Clans gehen aufeinander los

Somit sammelten sich innerhalb kurzer Zeit rund 200 Personen an und die Situation heizte sich mehr und mehr auf. Neben Einheimischen sollen sich auch noch weitere Nationalitäten gegenseitig bekriegt haben. Sogar Macheten, Messer und Schusswaffen sollen dabei zum Einsatz gekommen sein.

Als rund 100 alarmierte Kräfte der Lokal- und Nationalpolizei vor Ort eintrafen, soll sich eine Gruppe bereits verkrümelt haben. Der noch immer anwesende Mob habe anschließend auch noch die Beamten angegriffen. Um Herr der Lage zu werden, setzten die Polizisten wie fast zeitgleich am Ballermann auch in Palma ihre Schreckschusspistolen ein. Die weiteren Ermittlungen zum Vorfall dauern an.