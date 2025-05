Mallorca: Paukenschlag am Ballermann – jetzt ist es offiziell

An der Playa de Palma auf Mallorca herrscht ab Saisonstart der absolute Ausnahmezustand. Tausende Urlauber reisen in den Sommermonaten an den Ballermann, um ausgiebig zu feiern und die Sonne zu genießen. Doch schon bald soll sich die Partymeile verändern.

Am Mittwoch (28. Mai) verkündete Palmas Bürgermeister, Jaime Martínez, dass der Ballermann auf Mallorca schon bald einen neuen Anstrich bekommen soll. Doch was bedeutet das für die Urlauber an der Playa de Palma?

Mallorca: Stadt verkündet die Nachricht

Insgesamt 300 Millionen Euro sollen in ein Renovierungsprojekt am Ballermann investiert werden, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet. Palmas Bürgermeister Jaime Martínez betont, dass man die Umgebung rund um den Ballermann lebenswerter gestalten möchte.

Dafür sollen vor allem die Bereiche hinter der Promenade am Strand renoviert werden. In der zweiten und dritten Meereslinie sollen demnach beispielsweise Straßen und Gehwege erneuert werden. Und auch in Sachen Infrastruktur sollen an der Playa de Palma in nächster Zeit einige Neuerungen kommen.

Große Pläne am Ballermann auf Mallorca

Einer der größten Probleme am Strand von Palma: Fehlende Parkplätze und zu wenig Wohnungen. Dagegen möchte die Stadt nun etwas tun. Es sollen nicht nur mehr Park-and-Ride-Parkplätze errichtet werden, sondern auch mehr Wohnraum geschaffen werden. Dafür sollen veraltete Ein- und Zwei-Sterne-Hotels renoviert werden.

Darüber hinaus soll die Region rund um den Ballermann vermehrt an öffentliche Netze von Leihfahrrädern namens „BiciPalma“ angebunden werden. Wann die Planungen in Angriff genommen werden, ist noch unklar. Das Rathaus will das Ganze in den kommenden zehn Jahren umsetzen und aus eigener Tasche finanzieren, heißt es.