Mallorca: Frust am Flughafen ist groß! Dutzende Flüge ausgefallen oder verspätet

Nicht nur der Frust, auch die Verwirrung ist am Dienstag (24. September) am Flughafen auf Mallorca groß. So viel sei gesagt: Es lief nicht viel nach Plan.

Etliche Urlauber schauten mal wieder in die Röhre. Was genau am Flughafen auf Mallorca los war und warum Dutzende Flüge am Boden blieben, liest du hier.

Mallorca: Frust am Flughafen

In den vergangenen Wochen hat das ein oder andere Unwetter bei den Mallorca-Urlaubern bereits für ordentlich lange Gesichter gesorgt – besonders bei denen, die die Insel verlassen oder besuchen wollten. Denn Mitte August legte eine Gewitterfront den Flughafen lahm. Dutzende Flieger blieben auf dem Boden. Etliche Urlauber mussten teilweise tagelang am Flughafen ausharren oder ihren Aufenthalt zwangsweise verlängern (>>HIER<< mehr). Ein ähnliches Bild zeichnete sich auch Anfang September ab, als das nächste Unwetter über Mallorca zog.

+++ Urlaub auf Mallorca wird für Mutter und Tochter zum Höllen-Trip – „Der blanke Horror“ +++

Nun war am besagten Dienstag die Verwirrung erneut groß. Auch an diesem Tag fielen etliche Flüge aus. Die Passagiere der Flüge nach Berlin, Paderborn, Wien, Nürnberg und Genf blieben auf dem Boden, wie das „Mallorca Magazin“ schreibt. Auch Landungen waren am Nachmittag nicht möglich. Deshalb wurden laut der spanischen Zeitung unter anderen die Flüge aus Paderborn, Stuttgart, Berlin, München und Nürnberg gestrichen. Es kam zudem zu Verspätungen, wie unsere Mallorca-Reporterin hautnah miterlebte. „An der Tafel steht plötzlich Boarding um 18 Uhr anstatt 15.30 Uhr“, berichtete sie gegen 14.15 Uhr. „Ich habe keine E-Mail, kein nichts bekommen.“

Mallorca: Technik versagt in Marseille

Immerhin gab es in ihrem Fall kurz darauf gute Nachrichten. Gegen 16 Uhr startete unverhofft doch das Boarding für ihren Flug. „Ich sitz jetzt im Flieger. Hätte ich nicht noch einmal nachgeschaut, hätte ich ein Problem gehabt“, erzählt sie. Bei dem Hickhack dürfte unsere Reporterin nicht die einzige am Flughafen von Mallorca gewesen sein, die kurzzeitig absolut planlos war.

Mehr News:

Der Grund für die Flugausfälle beziehungsweise Verspätungen war dieses Mal allerdings kein Gewitter, welches über Mallorca zog. „Schuld“ war ein technischer Ausfall im Flugkontrollzentrum von Marseille, wie der Flughafenbetreiber Aena auf X (ehemals Twitter) schreibt. Die Fluglotsen in Marseille überwachen den Luftraum nördlich von Mallorca. Jeder der von Deutschland kommt oder nach Deutschland will, fliegt also genau durch dieses Gebiet.