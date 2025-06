Mallorca: Deutsche wandert einmal um die Insel – „Aufgeben kommt nicht infrage“

Für viele Urlauber, die nach Mallorca reisen, steht die Insel vor allem für Sommer, Strand und Sangria. Doch auch für Wanderfans ist Mallorca längst kein Geheimtipp mehr. Über 300 Wanderrouten durchziehen die Insel – von gemütlichen Spazierwegen bis zu anspruchsvollen Gebirgstouren.

Wer Mallorca zu Fuß entdeckt, erlebt die Insel auf eine ganz besondere, entschleunigte Art. Und eine Urlauberin, die genau das tut, ist Laila aus Deutschland. Denn die junge Abenteurerin hat sich das Ziel gesetzt, in 30 Tagen die Insel zu Fuß zu umrunden. Was für viele nach einem verrückten Sommerprojekt klingt, macht sie gerade zur Realität.

Mallorca: Deutsche wandert einmal um die Insel

Gestartet ist Laila in Palma. Von dort führte sie die erste Etappe durch die Tramuntana-Berge bis ins malerische Valldemossa – gleich ein ordentliches Stück Arbeit zum Start. Bereits in der ersten Woche legte sie satte 88 Kilometer zurück. Und dabei ist es nicht geblieben: Mittlerweile hat sie stolze 293 Kilometer in den Beinen und befindet sich auf der letzten Etappe ihrer Inselumrundung (Stand 3. Juni).

+++ Mehr lesen: Heino im Bierkönig: Micaela Schäfer wird deutlich – „Einfach der Hammer“ +++

Doch in den sozialen Medien zeigt sie nicht nur die malerischen Aussichten und Routen, sondern auch die Realität des Wanderns. Blasen, Muskelkater, Erschöpfung – und auch Ruhetage. Denn klar ist: Wer über Wochen täglich unzählige Kilometer zurücklegt, braucht auch mal Pausen. Diese nutzt Laila, um Körper und Kopf zu regenerieren – und um ihre Community mit Wochenrückblicken, Tipps zur Routenplanung auf Mallorca und den nächsten Etappenzielen auf dem Laufenden zu halten. Doch auch an harten und anstrengenden Tagen zieht Laila weiter durch. „Aufgeben kommt für mich nicht infrage“, verrät sie ihren Zuschauern in einem ihrer Videos.

Laila ist Vorbild für viele ihrer Zuschauer

Mittlerweile folgen ihr auf Instagram mehrere Tausend Menschen, die gespannt ihre Projekte verfolgen und fleißig kommentieren. Viele feiern die Deutsche als Vorbild: „Du bist so eine Inspiration. Ich finde es so cool, was du machst“, schreibt eine Followerin.

„Werde Mallorca im Herbst zu Fuß umrunden. Du hast mich überzeugt“, verkündet eine weitere Zuschauerin.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch nicht alle sind sorglos begeistert. Einige machen sich Sorgen um die Sicherheit der jungen Frau. „Hast du keine Angst, so ganz alleine durch die Gegend zu wandern? Mallorca ist ja auch nicht ganz ungefährlich“, fragt ein besorgter Zuschauer. Laila bleibt gelassen – und klärt direkt auf: „Ich bin nicht alleine unterwegs, sondern habe eine Begleitung an meiner Seite.“ Ein beruhigendes Detail für viele, die mit ihr mitfiebern.

Noch ist die Wanderung nicht ganz vorbei, doch das Ziel ist zum Greifen nah. Schon bald geht es für Laila zurück nach Deutschland, wo sie weiter für ihr nächstes Jahresprojekt trainieren will: einen Marathon laufen.