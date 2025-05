Mallorca-Urlauber trauen ihren Augen kaum – erster Beachclub am Ballermann eröffnet

Und plötzlich war er auf. Am Donnerstag ist der Xhaman Beach Club vollkommen unaufgeregt in die Saison gestartet. Das Projekt – erster Beachclub an der Playa auf Mallorca – war ein Traum von Pedro Marin, Mitbegründer von „Palma Beach“. Einer Bewegung, die es sich zum Ziel gesetzt hat, die Qualität am sogenannten Ballermann zu verbessern.

Der nächste Niveau-Schritt folgte jetzt direkt am Hotel Playa Golf, dessen Besitzer Marin ist. An das Hotel schließt der „Xhaman Beach Club“ an, der eine Insel der Ruhe inmitten des Schinkenstraßen-Chaos darstellen soll. Der Eingang befindet sich leicht versteckt direkt gegenüber von „Hello the Club“. Der Eintritt ist frei. Schmuck und edel kommt der Club daher, nur wenige Meter vom tollen Treiben entfernt.

Doch vom Hintergrundrauschen des Ballermanns ist kaum etwas wahrzunehmen.

Mallorca: Erster Beachclub an der Playa feiert große Party im Juni

Das liegt auch am DJ, der ganztägig Chill-Out und entspannten House auflegt. Einzig verstörend ist der Blick in Richtung Bierkönig auf Mallorca. Dort hat die Familie Pascual Bibilone (u.a. „Oberbayern“) ein Mehrfamilienhaus konsequent verfallen lassen – das hässlichste Gebäude der gesamten Playa. „Zur Not streiche ich das selbst“, sagt Marin. Gespräche mit den Pascuals fänden aber statt, er sei da in Hinblick auf die Ästhetik frohen Mutes.

Geleitet wird der Club von Kassandra Poveda, die vorher das UM Beachhouse in Puerto Portals managte. Sie begrüßt den Gast mit den Worten: „Willkommen in eurem neuen Zuhause“. Es fühlt sich gut an, vor allem weil sehr wenig im Xhaman los ist. Es weiß halt noch keiner, dass es ihn überhaupt gibt. Im Juni wird dann der Club offiziell mit einer großen Party eröffnet.

Der Beachclub hat einen Pool, drei Dutzend Bali Betten und Liegen und ist täglich von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Die Miete für das Doppelbett liegt bei 60 Euro, der Mindestverzehr bei 80 Euro. Die Preise für Speisen und Getränke bewegen sich im Playa-Mittel. Die Küche ist mexikanisch-mallorquinisch. Es gibt Tacos (ab 17 Euro), Quesadillas (ab 14 Euro) und Burger (ab 17 Euro) sowie diverse Bowls (ab 15 Euro)

Reservierungen unter: https://www.xhamanbeachclub.com/