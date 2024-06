Maddie McCann: Christian B. sorgt für neuen Wirbel – diese Szenen werfen Fragen auf!

Der Fall Maddie McCann erschütterte die Welt. Im Mai 2007 verschwand das erst dreijährige britische Mädchen aus einer Ferienanlage im portugiesischen Praia da Luz an der Algarve. Der Fall erregte weltweites Aufsehen, nicht zuletzt wegen der Medienpräsenz der Eltern. Anfang August 2007 ging die Polizei davon aus, dass das Mädchen vermutlich tot sei.

Anfang Juni 2020 gab die Staatsanwaltschaft Braunschweig bekannt, dass sie in dem Fall gegen einen 43-jährigen Deutschen wegen des Verdachts des Mordes ermittelt: Christian B. Er ist bereits wegen mehrfachen sexuellen Missbrauchs von Kindern vorbestraft, weitere schwere Sexualdelikte werden ihm vorgeworfen. Bei einer Gerichtsverhandlung sorgte der Verdächtige für neuen Wirbel.

Maddie McCann: Christan B. im Rollstuhl?

Der Prozess gegen Christian B. wegen fünf Sexualdelikten ist am Freitag (28. Juni) nach einer Verhandlungspause fortgesetzt worden. Ihm werden drei Vergewaltigungen und zwei Fälle von sexuellem Missbrauch von Kindern vorgeworfen. Besondere Aufmerksamkeit erregt der Fall, weil Christian B. des Mordes an der dreijährigen Maddie McCann verdächtigt wird.

Dies ist jedoch nicht Gegenstand des aktuellen Verfahrens und es gilt die Unschuldsvermutung. Der Prozess gegen den auch im Fall Maddie Verdächtigen begann allerdings mit einer Überraschung: Christian B. erschien im Rollstuhl vor Gericht. Neben Handschellen trug er auch Fußfesseln, zudem war ein Bauchgurt über seine Jacke gespannt. Ein ungewöhnlicher Auftritt, der im Braunschweiger Landgericht allerdings nicht thematisiert wurde.

Der Anwalt von Christan B. verriet: Der Verdächtige habe über Fußschmerzen geklagt und sei daraufhin behandelt worden. Mehr ist über den Gesundheitszustand des mutmaßlichen Entführers von Maddie McCann bislang nicht bekannt.

In der Sache hat der Prozess wegen fünf schwerer Sexualdelikte in der knapp einstündigen Verhandlung erwartungsgemäß keine wesentlichen Fortschritte gemacht. Eine Entscheidung des Gerichts über den Haftbefehl gegen den vorbestraften Sexualstraftäter wird in den nächsten Tagen erwartet. B. verbüßt derzeit eine siebenjährige Haftstrafe wegen der Vergewaltigung einer 72-jährigen US-Amerikanerin im Jahr 2005 in Portugal.