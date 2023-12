Lotto-Spielerin knackt den Jackpot – danach schockt sie ihre Chefin

Sie versuchen es Woche für Woche immer wieder. Einigen gelingt es, doch viele träumen weiterhin davon, den Jackpot im Lotto zu gewinnen. Die glücklichen Gewinner dürfen sich dann über viel Geld freuen.

So ist es auch in dem Fall einer Mutter, die im Lotto abräumte. Anschließend machte sie ihre Chefin mit einer Entscheidung sprachlos.

Lotto-Spielerin knackt den Jackpot

Der Traum vom Lotto-Gewinn ist groß. So groß, dass viele es immer wieder probieren. Aber nicht jeder hat so viel Glück, wie Caroline und Graham P. aus Reading in Großbritannien. Das Ehepaar hatte bei einer nationalen Ziehung fünf Zahlen und die Bonuskugel richtig getippt. Dabei räumten sie einen Gewinn von 1,2 Millionen Pfund ein. Das sind umgerechnet knapp 1,4 Millionen Euro.

Als Caroline von ihrem Gewinn erfuhr, kündigte sie sofort als Teilzeit-Rezeptionistin für ein örtliches Unternehmen, bei dem sie seit ihrem 14. Lebensjahr arbeitete. „Meine Chefin schickte mir eine E-Mail, um über meine bevorstehende Bewertung zu sprechen. Ich erklärte ihr dann, dass ich ihr ein Video schicken muss. Darauf bin ich zu sehen, wie ich am Telefon erfahre, dass wir im Jackpot gewonnen haben“, sagte die 65-Jährige gegenüber der britischen „The Sun“.

Ihre Chefin reagierte mit vielen schockierten Emojis. Daraufhin rief sie die glückliche Gewinnerin an. „Sie sagte, dass sie überglücklich für uns war und meine Entscheidung völlig verstand. Wir hatten uns aber darauf verständigt, dass ich in den Feiertagen auf Abruf zur Verfügung stehen werde. Also bin ich noch nicht ganz im Ruhestand“, so Caroline weiter.

Urlaub und Spa-Reise

Von dem Lotto-Gewinn will sich das Paar als Erstes einen Urlaub am Badeort in Dorses gönnen. „Als wir 1979 zu unserem romantischen Wochenende eincheckten, hätte ich mir nie träumen lassen, dass wir 44 Jahre später wieder als Millionäre hinfahren würden“, sagte Graham. Dieses Mal werden die Kindern und Enkelkindern mit dabei sein.

Das Paar möchte von dem Gewinn auch ein neues Sofa kaufen und plant, der englischen Cricket-Nationalmannschaft auf die Westindischen Inseln zu folgen, wo bald einige Spiele stattfinden werden. Außerdem wollen sie einige prestigeträchtige Golfplätze und Spas auf der ganzen Welt testen.

„Wir haben immer hart gearbeitet. Ich habe mit 12 Jahren Milch ausgeliefert , während Caroline mit 14 Jahren im Friseursalon arbeitete. Es wird also eine ziemliche Umstellung sein“, so Graham. „Es ist aber der Ruhestand, den wir künftig genießen wollen.“