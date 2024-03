Lotto-Spielerin gewinnt Mega-Summe – was dann über sie rauskommt, macht sprachlos

Diesen Gewinn konnte eine Lotto-Spielerin nur mit einem lachenden und einem weinenden Auge entgegennehmen. Die dreifache Mutter aus Großbritannien hatte schon mehrere Jahre gemeinsam mit ihrem Ehemann im Lotto gespielt. Es war nicht das erste Mal, dass die Familie gewann.

Bisher waren es jedoch nur kleinere Gewinne gewesen, maximal vierstellig. Diesmal jedoch hatte die Spielerin deutlich mehr gewonnen. Doch schmälerte ein Schicksalsschlag ihr Lotto-Glück.

Lotto-Spielern gewinnt mit geerbtem Los

166,600 Pfund – umgerechnet knapp 195.000 Euro – über so einen Gewinn freut man sich normalerweise. Doch diese Spielerin musste bei der Nachricht erst einmal ein paar Tränen verdrücken. Die Gewinnerin der People’s Postcode Lotterie und dreifache Mutter hatte das Gewinner-Ticket nämlich gemeinsam mit ihrem Ehemann gekauft.

Nur war dieser kürzlich verstorben und hatte sie mit ihren drei Söhnen – allesamt in den 30ern – zurückgelassen.

Lotto-Glück mit weinendem Auge

Die Jungs ausgeflogen, ein neues Haus zu zweit – es hätte alles so schön sein können. Das Paar hatte Pläne, das Haus zu renovieren. Doch nur acht Monate später – gerade mal fünf Tage nach seinem 60. Geburtstag – erlitt der Mann einen Herzinfarkt und starb.

Seine sechs Jahre jüngere Frau fand kurz darauf das Gewinner-Ticket. „Ich bin glücklich, dass ich gewonnen habe, und die Familie hat gewonnen“, freute sie sich. Doch schmälerte der Verlust ihres Mannes das Glück, wie der „Mirror“ berichtet. „Es ist auch ein bisschen traurig, weil wir lange gespielt haben und Garry nicht hier ist, um es zu sehen.“

Auch wenn er selbst nichts mehr von dem Glück mitbekam, so konnte er seiner Familie somit zumindest etwas zurücklassen. „Jetzt werde ich es einfach genießen und tun, was wir tun wollten“, blickt seine Frau nun hoffnungsvoller in die Zukunft. Denn der plötzliche Tod ihres Mannes hatte ihre Welt und ihr sichergeglaubtes Leben ziemlich ins Schwanken gebracht. „Das löst eine Menge Probleme“, kann sie sich nun über das Geld freuen.