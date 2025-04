Lotto-Gewinner will Geld abholen – am Schalter kommt alles anders

Der Traum eines jeden Lotto-Spielers ist der, einmal das ganz große Los zu ziehen. Doch wie das Glücksspiel nunmal so ist, gewinnen Spieler nur in den seltensten Fällen in der Lotterie.

Nicht jeder kann eben so viel Glück haben, wie Lotto-König Chico, der im September 2022 rund 10 Millionen Euro in der Lotterie gewinnen konnte. Viele Spieler würden sich allerdings auch mit einer kleineren Summe zufriedengeben – hilft doch schon ein bisschen Geld, um den Alltag zu erleichtern. Auch dieser Lotterie-Spieler wollte seinen Gewinn am Schalter abholen. Eintausend US-Dollar (ca. 953 Euro) erwartete er, mit nach Hause zu nehmen. Doch es kam alles anders, als gedacht…

Lotto: Am Schalter kommt alles anders, als gedacht

Als Jeffry Figueroa sich auf dem Weg zum Schalter machte, erwartete er, mit eintausend US-Dollar wieder zurückzukehren. Das Geld hätte ihm geholfen, seine Miete zu bezahlen. Doch am Schalter angekommen, erfuhr er das Unfassbare. Denn Figueroa hatte nicht eintausend, sondern sage und schreibe eine Million US-Dollar (ca. 953 Tausend Euro) im Lotto gewonnen! Der Mann aus Kalifornien knackte den Mega-Jackpot!

Als Figueroa von seinem Glück erfuhr, zitterte er so sehr, dass er das Antragsformular kaum unterschreiben konnte, wie die „The Sacramento Bee“ berichtet. „Es war so surreal. Ich kann es immer noch nicht glauben!“, freut der Lotto-Gewinner sich über sein 1-Million-Dollar-Los.

Mann bleibt nicht der einzige Gewinner

Figueroa kaufte das Gewinner Los für nur 10 US-Dollar bei „Koko’s Liquor“ in Los Angeles. Die Beamten der Lotterie erzählten, dass auch das Geschäft nun einen Bonus von 5.000 US-Dollar erhalte – und zwar, weil sie das Gewinner-Los verkauften. In diesem Jahr gewannen schon fünf weitere Spieler aus Kalifornien in der Lotterie. Auch sie knackten das ganz große Los von 1 Millionen US-Dollar – teilweise sogar mehr.