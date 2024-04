Frau stoppt Zahlung für Lotto-Scheine – nur einen Tag später erhält sie einen unfassbaren Anruf

Eine Frau aus England musste einen tragischen Schicksalsschlag verkraften. Ihr Vater war gerade verstorben und nun musste sie sich um all seine finanziellen Geschäfte kümmern.

Unter anderem gehörten dazu die Kündigung der alten Lastschriften, wo auch ein Lotto-Dauerauftrag zu zählte, denn der verstorbene Vater war ein langjähriger Lotto-Spieler. Nachdem seine Tochter Tracy also den Schein stornierte, meldete sich nur einen Tag später die Lotterie plötzlich bei ihr.

Lotto-Gewinn: Ein Zeichen vom Himmel?

Laut der britischen „Sun“ teilte ihr der Mitarbeiter am Telefon mit, dass sie 100.000 Pfund als Teil des 1 Million Pfund Millionaire Street-Preises in Heald Green gewonnen hatte. Sie konnte ihr unverhofftes Glück kaum fassen und als Tracy der Scheck übergeben wurde, blickte sie in Richtung Himmel und widmete den Gewinn ihrem verstorbenen Vater. „Er ist vor zwei Wochen verstorben. Mein Vater hat das für mich gemacht.“

Auch ihre Schwester konnte es kaum glauben: „Es ist verrückt, weil sie das Ticket unseres Vaters am Tag zuvor storniert hat und dann einen Anruf bekam. Es ist, als würde Dad auf Tracy herabschauen.“

Nach Angaben der „Sun“ sei der Vater jahrelang ein treuer Lotto-Spieler gewesen, sodass auch seine Tochter Tracy irgendwann damit anfing. Doch dass das Los ihres Vaters ihr mal zu solch einem Geldsegen verhelfen würde, hätte sie nie gedacht.