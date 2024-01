Lotto-Spielerin gewinnt Millionen – was ihr Mann macht, ist unfassbar

Dieser Gewinn im Lotto zog eine unglaubliche Geschichte nach sich.

Im Zentrum der Story stehen ein Ehepaar, ein fetter Lotto-Gewinn und ein Mülleimer. Aber der Reihe nach.

Lotto-Spieler im doppelten Glück

Dione Buss und ihr Mann Richard aus der Nähe von Bristol im Westen Englands hatten sich bei einem Urlaub in Cornwall ausnahmsweise mal einen Lotto-Schein gegönnt.

„Normalerweise spielen wir nie Lotto“, verrät Dione im Gespräch mit der britischen „Sun“.

Das Ehepaar kaufte einen Schein, der für beide Ziehungen der Woche gültig war. Ähnlich wie beim Lotto in Deutschland gibt es auch bei der National Lottery im Vereinigten Königreich jede Woche zwei Ziehungen: eine am Mittwoch und eine am Samstag.

Lotto-Gewinn auf Umwegen

Bei der Ziehung am Mittwoch hatten die beiden kein Glück. Ihr Zahlen wurden nicht gezogen, sie gewannen keinen Penny. Was Diones Mann dann machte, ist einfach nur unfassbar – vor allem vor dem Hintergrund dessen, was später noch folgen sollte.

+++ Lotto-Millionär tot gefunden – dramatische Wende nach großem Gewinn +++

Richard warf den Lottoschein in den Mülleimer. Denn er wusste nicht, dass der Schein für zwei Ziehungen gültig war. „Weil wir nie Lotto spielen und uns nicht so gut auskennen, hatte er den Schein einfach weggeworfen“, erinnert Dione sich.

Doch zum Glück hatte Dione schnell geschaltet. „Ich hatte da so ein Gefühl, dass wir einen Lottoschein für zwei Ziehungen gekauft hatten“, sagt sie: „Daher habe ich den Schein noch mal aus dem Müll gefischt.“

Lotto-Gewinn verändert Leben kaum

Bei der Samstags-Ziehung folgte dann der große Hammer. Das Ehepaar knackte den Jackpot in Höhe von 1,9 Millionen Pfund (umgerechnet 2,2 Mio. Euro). „Es war einfach nur unglaublich, als wir festgestellt hatten, dass wir gewonnen haben“, sagt Dione.

Der Gewinn liegt mittlerweile bereits einige Jahre zurück. Das Leben der beiden hat sich durch die Millionen nicht großartig verändert. Dione und Richard gehen nach wie vor ihren Jobs nach und haben sich keinen nennenswerten Luxus gegönnt. „Wir haben einzig ein paar Reisen gemacht, die wir uns ohne den Gewinn in dieser Form nicht hätten leisten können“, so Dione.