Lotto: 2 Milliarden (!) im Jackpot – bei der Ziehung wird eine ganze Nation schockiert

Die ganzen USA waren seit Wochen im Lotto-Fieber. Denn der Jackpot lag so hoch wie noch nie zuvor. 2,04 Milliarden Dollar waren drin, was umgerechnet beim aktuellen Kurs etwa 1,95 Milliarden Euro wären.

Und genau die hat sich nun der wohl glücklichste Lotto-Gewinner aller Zeiten gesichert. Allerdings hätte es zuvor fast ein paar Herzstillstände gegeben. Denn die Lotterie hatte ein großes Problem bei der Ziehung.

Lotto: Großes Malheur vor Rekord-Ziehung

Eigentlich sollte die Ziehung am Montag, den 7. November, stattfinden. Doch dann kam plötzlich der Schock: Die Ziehung musste spontan wegen technischer Probleme verschoben werden – um zehn Stunden. Aus einem US-Bundesstaat fehlten noch wichtige Informationen: die Anzahl der Spieler und der verkauften Tickets.

Erst tags darauf konnte die Lottogesellschaft California Lottery Vollzug melden. Der Powerball in Kalifornien wurde am Dienstag, den 8. November, von einer bisher unbekannten Person geknackt. Mit den Zahlen 10, 33, 41, 47, 56 und 10 konnte sich der Glückspilz den unfassbaren Gewinn von 2,04 Milliarden Dollar sichern, wie die Lottogesellschaft California Lottery berichtet. Damit ist es der bisher größte Hauptpreis in der gesamten Lotto-Geschichte – weltweit!

Wie viel Geld bleibt übrig?

Die neue Rekordsumme von 2,04 Milliarden Dollar lag noch ein gutes Stück über dem bisherigen Höchststand. Im Januar 2016 hatten drei Powerball-Spieler zusammen knapp 1,6 Milliarden Dollar gewonnen. Für einen Einzelspieler gab es die Höchstsumme von 1,54 Milliarden Dollar zuletzt im Oktober 2018 bei der Lotterie Mega Millions.

Der Preis lag deshalb so hoch, weil es seit August keinen Gewinner gegeben hatte. Bei 40 Ziehungen schaffte es niemand, die sechs Richtigen zu tippen. Deshalb war der Gewinn mit jeder Ziehung etwas mehr gewachsen. Es ist allerdings noch nicht ganz ausgestanden, ob es bei einem Einzelgewinner geblieben ist oder mehrere Spieler die richtigen Zahlen getippt haben. Dann könnte der Gewinn nämlich aufgeteilt werden.

Ein Alleingewinner könnte sich die Summe über einen Zeitraum von 30 Jahren in kleineren Raten auszahlen lassen oder die Sofortzahlung nehmen. Die beträgt dann allerdings „nur“ noch 1,4 Milliarden Dollar – etwas 1,34 Milliarden Euro. (mit afp)

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.