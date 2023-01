Lotto: Mann lässt Frau für ihre beste Freundin sitzen – er sollte es bitter bereuen

Vom Ehemann verlassen, riesige Schulden und nur noch ein Ausweg: Lotto. Diese Geschichte ist so filmreif, dass sie für Hollywood eigentlich mehr als nur perfekt wäre.

Eine Frau wurde von ihrem Mann ausgetauscht – und das ausgerechnet mit ihrer besten Freundin. Das sollte er bitter bereuen, nachdem seine Ex-Frau im Lotto gewann.

Lotto: Mann lässt Frau für ihre beste Freundin sitzen

Es ist mehr als nur ein Albtraum, was eine Frau durchmachen musste. Zunächst verließ sie ihr Ehemann und kam mit ihrer besten Freundin zusammen. Der doppelte Verrat verletzte sie sehr, doch umso größer waren ihre Sorgen wegen der riesigen Hypothek auf ihr Haus.

Diese musste sie selbst bezahlen, nachdem ihr Mann ein Jahr zuvor verlassen hatte. Zudem ist die Frau nach der Trennung auch noch alleinerziehend geworden. Sie hatte all ihre Ersparnisse aus ihrem Job als Näherin für das Grundstück ausgegeben und war schließlich sogar mit ihren Kreditzahlungen in Verzug geraten.

Sie war auch nicht in der Lage, das Geld für die letzte Rate der Studiengebühren ihrer Tochter aufzubringen. Doch durch zwei Lottoscheine drehte sich das Glück der Frau aus Kolumbien.

Frau gewinnt im Lotto – Ex-Mann will sie zurück

Am 17. Januar kaufte sie laut der englischen „The Sun“ sogar zwei Lottoscheine. Auf den Tag genau ein Jahr, an dem sie von ihrem Ex-Mann im Stich gelassen worden war. Sie hatte so viel Glück, dass sie mit ihren Tickets sogar zwei Lotterie-Jackpots gewann. Satte 268.000 Dollar gewann die Frau.

Sie erzählte, wie sie „zitterte“, als sie entdeckte, dass sie die atemberaubende Summe gewonnen hatte. Im ganzen Land wurde sie durch ihren Lotteriegewinn berühmt. Berichten zufolge ist dies auch die größte Summe, die jemals für das Spiel „The Double Chance Millionaire“ erzielt werden konnte, an dem sie teilgenommen hat.

Die Frau enthüllte dann, wer sich kurze Zeit danach gemeldet hatte: Ihr ehemaliger Mann war die erste Person, die anrief, nachdem sich die Nachricht von ihrem Gewinn verbreitet hatte. Obwohl sie befürchtet hatte, dass er frech um etwas Geld fragen würde, sagte er, er habe einfach angerufen, „um ihr zu gratulieren“. Immerhin eine nette Geste…