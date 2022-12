Lotto: Frau knackt den Jackpot – kurz darauf müssen Sanitäter anrücken

Kurz vor Weihnachten nehmen Menschen europaweit an der großen spanischen Lotto-Ziehung „El Gordo“ teil. Jedes Jahr werden dabei Millionengewinne ausgeschüttet. Auch in diesem Jahr wurde wieder ein großes Spektakel aus der Ziehung gemacht.

Als im Teatro Real in Madrid die Gewinnzahlen gezogen wurden, saß eine Gewinnerin sogar im Publikum. Als Kinder die Siegernummer des Höchstpreises vorgesungen haben, fiel die Frau fast in Ohnmacht. Medizinisches Personal musste ihr zur Hilfe kommen.

Lotto: Gewinnerin fällt fast in Ohnmacht

Experten sagen, dass die Wahrscheinlichkeit vom Blitz getroffen zu werden, höher ist, als im Lotto gewonnen zu haben. Doch wie vom Blitz getroffen, fühlte sich wahrscheinlich auch eine der Gewinnerinnen des Höchstpreises für den „Gordo“ am Donnerstag (22. Dezember). 05490 – so lautete die Nummer zum großen Glück von insgesamt vier Millionen Euro. Gegen 11.30 Uhr wurde sie von zwei Schülern der Schule San Ildefonso im Opernhaus von Madrid singend bekannt gegeben.

Perla, eine arbeitslose Einwanderin aus Peru, konnte ihr Glück kaum fassen, als sie auf ihr Los schaute. Doch zunächst kippte die Frau vor Schock fast in Ohnmacht. Erst stieß sie einen Freudenschrei aus und dann flossen die (Freuden)-Tränen. Medizinisches Personal musste sie kurz betreuen. Nachdem sie sich gefangen hatte, zeigte sie ihr Zehntellos mit der Gewinnnummer des „Gordo“ herum, für das sie ausgezahlt in etwa 325.000 Euro bekommt.

180 Menschen bekommen verfrühtes Weihnachtsgeld

„Ich wusste, dass ich dieses Jahr gewinnen werde. Ich habe es geträumt“, rief sie fassungslos. „Ich werde eine Wohnung kaufen und meinen Kindern ein Studium finanzieren können, das ist mir am wichtigsten“, kündigte sie an. „Und ein anderer Teil ist für die Kirche. Ich bin sehr katholisch“, fügte die Frau, die mehrere Lose gekauft hatte, um Fassung ringend hinzu. Nach Peru, wo die Lage zurzeit so schwierig sei, wolle sie auf keinen Fall zurück.

Die insgesamt 180 Lose mit der Nummer des Hauptgewinns wurden in 20 verschiedenen Lottostellen landesweit verkauft, wie spanische Medien berichteten. Da die meisten Menschen nur ein Zehntellos für 20 Euro kaufen, stehen ihnen für den „Gordo“ 400.000 Euro zu. Zuvor aber zieht der von allen Gewinnen ab 40.000 Euro 20 Prozent Steuern ab. Hauptgewinner ist auf jeden Fall der Fiskus. Für 3,6 Milliarden wurden Lose verkauft – 2,52 Milliarden an Gewinnen ausgeschüttet. (mit dpa)

