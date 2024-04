Lotto-Spieler macht Fehler beim Tippen – die Konsequenzen sind nicht zu fassen

Wer Lotto spielt, hofft bei jedem Kreuz auf seinem Tippzettel auf den großen Wurf. Die größte Albtraumvorstellung: Man tippt alle Zahlen richtig – macht dann aber irgendeinen formellen Fehler, so dass man den Gewinn am Ende nicht ausgezahlt bekommt. So ein Pech wünscht man wirklich niemandem.

Viel schöner sind doch die unbeabsichtigten „Fehler“, die plötzlich völlig unerwartete Wendungen im Leben mit sich bringen. Genau das ist einem Lotto-Spieler aus dem US-Bundesstaat Maryland passiert. Er hatte beim Tippen einen Moment lang nicht richtig aufgepasst – und ahnte nicht, was das für Folgen haben sollte.

Lotto-Spieler hat feste Taktik

Der besagte Lotto-Spieler hatte eine feste Taktik beim Zocken: Für 3 Dollar kaufte er sich vier Spielscheine an der Tankstelle. Für jeden Schein hat er eine feste Zahlenkombination im Kopf – jedes Mal kreuzt er die selben Ziffern an.

Vier Zettel, vier Zahlenkombinationen – irgendwann muss ja mal eine von ihnen korrekt sein, oder?

Doch dieses Mal machte er einen Leichtsinnsfehler – und kreuzte versehentlich auf zwei Spielscheinen die gleichen Zahlen an. Ein Lapsus, der sich für ihn allerdings mehr als lohnen sollte.

Fehler beim Tippen zeigt große Wirkung

Denn als die Lottozahlen schließlich gezogen wurden, machte das Herz des Lotto-Spielers plötzlich einen Satz: Er hatte auf seinem Spielschein exakt fünf Richtige angekreuzt – und damit eine Gewinnsumme in Höhe von einer Million Dollar abgeräumt!

Sofort informierte er seine Frau. „Wir haben gemeinsam geweint vor Freude. Ich habe 20 Minuten gebraucht, um mich wieder zu fangen“, zitiert ihn das Portal „Blick.ch“. Doch damit nicht genug des Glücks.

Denn tatsächlich war die korrekte Zahlenkombination eben die, die der Spieler versehentlich auf zwei Spielscheinen angekreuzt hatte. Er hatte also aufgrund seines Fehlers plötzlich zwei millionenschwere Tickets – und räumte daher insgesamt auch zwei Millionen Dollar ab!

Er wählte direkt wieder die Nummer seiner Frau: „Das glaubst du mir nie, was jetzt noch passiert ist – ich selbst kann es nicht glauben!“

Und was macht man als frisch gebackener Multimillionär? Da gibt sich das Ehepaar ganz vernünftig – die zwei Millionen Dollar werden vorbildlich in die Altersvorsorge investiert.