Lotto-Gewinner knackt 300-Millionen-Jackpot – und verliert gleich wieder die Hälfte

Einmal im Lotto gewinnen – und die Welt liegt einem zu Füßen. Bei manchen Summen könnte man das wirklich glauben. Wie es dem derzeit wohl bekanntesten Lottomillionär Kürsat Yildirim alias Chico (43) geht, weiß jeder, der sich dafür interessiert. Aber nicht nur er, auch viele andere haben schon im Lotto gewonnen.

Auch ein glücklicher Gewinner hat einen XXL-Gewinn geknackt – und prompt wieder verloren. Jetzt sind sogar Anwälte eingeschaltet.

Lotto: XXL-Jackpot-Verlust – Mann verliert Gewinn

Doch der Reihe nach: Faramarz Lahijani spielte in Kalifornien Lotto. Dabei will er zwei Gewinnscheine ausgefüllt haben, wobei seine Kinder die Glückszahlen gewählt haben sollen – 21, 26, 43, 66, 70 und die Golden-Megaball 13. Und entgegen so mancher Theorie hat die „Unglückszahl“ dem Lottospieler Glück gebracht.

Und das nicht zu knapp, immerhin hat er mit seinen beiden Lottoscheinen jeweils 197,5 Millionen Dollar (ca. 187.960.750,00 Euro) gewonnen. Natürlich forderte er den ersten Schein im Juni sofort ein, stellte dann aber fest, dass er den zweiten Lottoschein verloren hatte. Und nicht nur das, er reichte den zweiten Schein am 4. Dezember ein (nur drei Tage vor dem Verfallsdatum).

Rechtliche Schritte: Lotto-Gewinner will 300 Millionen

Denn er behauptet, der rechtmäßige Besitzer des XXL-Gewinns zu sein. Und auch sein Anwalt ist sich sicher: „Da er das erste passende Los rechtzeitig eingereicht hat, steht dem Kläger der gesamte Jackpot zu.“ Und das wären immerhin satte 300 Millionen (!) Euro.

Ob er mit seiner Forderung Erfolg haben wird, ist laut „The Mirror“ noch nicht bekannt. Aber immerhin hat er mit seinem einen Lottoschein bereits einen riesigen Lotto-Jackpot geknackt! Da kann man ja nicht nur einen schönen Urlaub machen, sondern vielleicht auch noch etwas spenden.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.