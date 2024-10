Lotto-Spielerin gewinnt halbe Million – dann beginnt ihr persönlicher Albtraum

Wer kennt das nicht: Mit aufgeregten Schritten nähert man sich der Losbude auf dem Jahrmarkt, doch nicht nur für die Kleinsten ist das Losen ein aufregendes Erlebnis, sondern auch für die Großen.

+++ Lotto: Frau knackt 30-Millionen-Jackpot – der Großteil des Geldes ist sofort wieder weg +++

Immerhin kaufen rund 870.000 Menschen pro Woche ein Rubbellos oder Aufreißlos – und das, obwohl die Chance auf den ganz großen Jackpot sehr gering ist. Und logischerweise kommt es immer wieder vor, dass der ein oder andere Lottoliebhaber gewinnt. So erging es jetzt auch einer Spiel-Begeisterten – doch ihr Glück wendete sich schnell in die schlimmste Zeit ihres Lebens.

Lotto: Spielerin gewinnt eine halbe Million – dann beginnt der Albtraum

Aber was war passiert? Alles begann ganz normal – die Frau kaufte ein Los, hoffte auf das Beste, vergaß aber, sich die Ziehungszahlen in den Kalender einzutragen. Der Zufall wollte es, dass sie genau in dem Moment einschaltete, als die Gewinnzahlen verkündet wurden. Und – Trommelwirbel – sie hatte gewonnen! Und zwar richtig ordentlich: Sie war nun stolze Besitzerin von 450.000 Pfund, umgerechnet rund 537.558,75 Euro.

+++ Lotto-Gewinner ruft seine Chefin an – wie sie reagiert, macht einfach sprachlos +++

Natürlich weihte sie schnell ihre Liebsten in ihr Glück ein und ließ sich gebührend feiern. Doch mit der Freude war es schnell vorbei, denn viele meldeten Ansprüche an. So berichtete sie auf Reddit, dass vor allem ihr Freund für Aufregung sorgte. „Der Traum verwandelte sich schnell in einen Albtraum“, beginnt sie zu erzählen. Und fuhr fort, dass James (ihr Freund) bereits plante, wie er das Geld am besten ausgeben könnte und sogar seinen Job kündigte. Der Haken an der Sache? Sie wusste bis dahin nichts davon.

Doch nicht nur James hatte große Pläne mit ihrem Geld, sondern auch ihre Familie, wie sie weiter erzählt: „Meine Eltern, zu denen ich immer ein gespanntes Verhältnis hatte, wollten plötzlich wieder Kontakt zu mir aufnehmen. Sie begannen, Andeutungen über ihre finanziellen Probleme zu machen und darüber, dass sie Hilfe gebrauchen könnten.“ Und auch ihre Schwester verlange ihren Anteil – begründet auf „die Male, in denen sie mich ‚unterstützt‘ habe.“

„Lottogewinn sollte ein Segen sein“

Doch damit nicht genug. Ihr Freund begann, sich immer mehr zu ihr zu verschließen und auch die Ansprüche ihrer Eltern wurden immer schärfer. Die Folge: Sie trennte sich von James, der „zog aus und nahm etwas Geld als Abschiedsgeschenk mit.“

So betont sie: „Ich bin allein mit meinem Vermögen, aber ich habe mich noch nie ärmer gefühlt. Meine Familie spricht kaum noch mit mir und ich habe jemanden verloren, mit dem ich mein Leben verbringen wollte.“ Und fügt an: „Der Lottogewinn sollte ein Segen sein, wurde aber zu einem Fluch. Ich wünschte, ich könnte zu der Zeit zurückkehren, als das Leben einfacher und die Beziehungen echt waren.“

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

Bleibt zu hoffen, dass sich die Lotto-Spielerin trotz der vielen Verluste über ihren Gewinn freuen kann. Und vor allem, dass sie bald Freunde findet, die zu ihr halten – halbe Million hin oder her.