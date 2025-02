Lotto: Mann knackt Milliarden-Jackpot – die Hälfte des Geldes ist direkt wieder futsch

Ihm ist das passiert, wovon jeder Lotto-Spieler nur träumen kann: Er hat den Milliarden-Jackpot geknackt! Letzten Endes wurde dem Mann allerdings doch nicht die komplette Summe ausgezahlt. Hier erfährst du mehr…

Der Lotto-Spieler aus den USA, der anonym bleiben möchte, zog bereits Anfang letzten Jahres das Mega-Los. In dem Jackpot befanden sich unfassbare 1.12 Milliarden US-Dollar – das sind rund 1.08 Milliarden Euro! Doch der Gewinner sah nicht alles von seinem Geld.

Lotto-Spieler knackt Milliarden-Jackpot

Schon am 26. Mai 2024 habe der Glückspilz das Gewinner-Los in einem Supermarkt in der Gemeinde Neptune im Monmouth County in New Jersey gekauft, wie „t-online“ berichtet. Der Lotto-Spieler aus der 28.000-Einwohner-Gemeinde knackte den Jackpot, in dem sich die 1,13 Milliarden Dollar befanden. Das Ungewöhnliche: Erst kurz vor Weihnachten 2024, ein Dreivierteljahr nach seinem Gewinn, meldete der Mann sich bei der New Jersey Lottery, um das Geld zu beanspruchen.

Auch interessant: Lotto: Rentner räumen über 7 Millionen ab – was sie mit dem Geld anstellen, macht alle sprachlos

Die komplette Gewinner-Summe wird dem Mann nie ausgezahlt werden. Der Grund: Bei der Mega-Millions-Lotterie haben die Gewinner die Option zwischen zwei verschiedenen Auszahlungsarten. Bei der ersten wird die Summe in 30 Tranchen im Abstand von jeweils einem Jahr ausgezahlt. Der Lotto-Gewinner aus New Jersey entschied sich allerdings für die zweite Option.

Gewinner bekommt nur die Hälfte

Bei der zweiten Auszahlungsart bekommen die Lotto-Gewinner nur rund die Hälfte ihres Gewinns – dafür aber auf einen Schlag. So bekam der Spieler anstelle der 1,13 Milliarden US-Dollar nur einen Teil des Jackpots. Von den „nur“ noch 537,5 Millionen US-Dollar (rund 515,5 Millionen Euro) wurden noch Steuern abgezogen, bevor der Gewinner sie erhielt. Das übrig gebliebene Geld verfällt.

Mehr News:

Der Milliarden Jackpot sei der fünfthöchste während der fast dreißigjährigen Geschichte des Spiels, wie die Lotterie berichtet. Den Rekord halte ein Spieler aus Florida, der im August 2023 1,602 Milliarden US-Dollar (rund 1,537 Milliarden Euro) erspielte.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.