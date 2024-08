Lotto-Spieler gewinnt über 25 Millionen Euro – seine Worte gehen unter die Haut

Einmal im Lotto so richtig abräumen und reich werden: Das ist der Traum von Millionen von Menschen, die es mit ihren Tippscheinen fast sogar tagtäglich versuchen. Denn wie schön ist es, sich mit dem ganzen Geld ein komplett neues Leben zu gönnen?

Doch ein Lotto-Gewinn ist nicht immer ein Segen, sondern kann auch zum Fluch werden. Ein Mann gewann einst über 25 Millionen Euro und hat verraten, wie das Leben danach aussah. Es lief nicht immer alles glatt…

Lotto-Spieler sahnt über 25 Millionen Euro ab

Neues Auto, neues Haus – einfach im Luxus leben. Davon träumen viele Lotto-Spieler. Timothy Schulz hat das 1999 geschafft, als er 29 Millionen Dollar (umgerechnet 25 Millionen Euro) im Jackpot gewonnen hat.

Schulz ist mittlerweile Podcast-Moderator und YouTuber. Gegenüber „Fox News“ erklärte er, was nach seinem Lotto-Gewinn passierte. Er hatte viele Personen in seinem Umfeld, die ihn um Geld baten und hatte es schwer, „neuen Menschen“ in seinem Leben zu vertrauen.

„Es fühlte sich an, als ob einige Leute mich als einen laufenden, sprechenden Geldautomaten betrachteten. Geld kann nicht alles reparieren. Unsere Gesundheit sollte niemals als selbstverständlich angesehen werden. Geld kann sicherlich helfen, aber es kann nicht alles in Ordnung bringen“, so Schulz.

„Geld löst nicht unbedingt alle Probleme“

Schulz war vor dem Lotto-Gewinn Tankwart. Der damals 21-Jährige wurde umgehend zum Millionär. „Es gibt einige sehr wohlhabende Menschen auf der Welt, die extrem unglücklich sind. Geld kann positiv sein, aber es löst nicht unbedingt alle Probleme“, erklärt er und gibt einigen potenziellen Lotto-Gewinnern Ratschläge, was sie mit dem vielen Geld machen sollten.

„Wenn du dich für die Kirche interessierst, könntest du entscheiden, eine zu bauen. Wenn du dich für Filme interessierst, entscheidest du dich vielleicht dafür, einen Film zu produzieren. Wenn du gerne angelst, kann dies zu einem Vollzeit-Hobby werden“, so Schulz weiter.

Ein Lotto-Gewinn hat also nicht immer nur seine schönen Seiten – das dürfte jedem klar sein. Doch ob sich jeder Gewinner oder Lotto-Spieler ein Beispiel aus den Aussagen von Schulz nimmt?

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.