Lotto: Millionen-Jackpot geknackt – für Gewinner endet es jedoch bitter

Stell dir vor, du gewinnst im Lotto – aber kriegst es nicht mit! Während viele Menschen mit Abgabe des Lottoscheins kaum noch an etwas anderes als die mögliche Erfüllung ihrer großen Träume und Wünsche denken können – einem eigentlich glücklichen Gewinner ging es allerdings anders.

So wurde ein Millionen-Lottoschein in Großbritannien nicht rechtzeitig eingelöst und ist dadurch jetzt wertlos geworden. Doch was passiert jetzt mit dem Gewinn?

Lotto-Spieler verpennt Millionen-Gewinn

Die Liste an Wünschen, die sich Menschen mit Hilfe eines Lotto-Gewinns erfüllen möchten, ist so lang wie klischeehaft: Vom Luxusauto über die schicke Villa bis hin zur Weltreise sind den Träumen keine Grenzen gesetzt.

Ob der britische Lotto-Spieler – oder die Spielerin – ähnliche Ziele verfolgte, als er oder sie das Ticket löste, ist nicht bekannt. Denn bis heute hat die Person ihren Schein nicht eingelöst. Das ist besonders tragisch, weil genau dieser den 1-Million-Pfund-Jackpot (umgerechnet etwa 1,2 Millionen Euro) geknackt hat. Wie die „BBC“ berichtet, ist der Lottoschein der unbekannten Person ein halbes Jahr lang eine Million wert wert. Er wurde im Frühjahr für die Ziehung am 16. April gekauft und macht seinen Eigentümer damit zum Millionär.

Doch der Gewinnerschein von „EuroMillions UK Millionaire Maker“ wurde niemals eingelöst. Mehrmals appellierte die „National Lottery“ an den unbekannten Gewinner oder die unbekannte Gewinnerin. Zuletzt wurde dem Schein-Eigentümer eine Frist bis zum 13. Oktober gesetzt. Aber es war vergeblich.

+++ Lotto-Spielerin knackt Jackpot – der Gewinn soll ihr Leben ruinieren +++

Lotto: Das passiert jetzt mit der Million

Andy Carter, leitender Gewinnberater der Wohltätigkeitsorganisation „National Lottery“ erklärte gegenüber „BBC“, dass der Lotto-Spieler „leider diesen beträchtlichen Geldbetrag verpasst“ hat. „Leider kann ich bestätigen, dass der Scheininhaber sich nicht innerhalb der Frist gemeldet hat, um seinen Gewinn einzufordern.“

Mehr aktuelle News zum Thema:

Darf sich nun also der nächste Lotto-Gewinner über einen größeren Jackpot freuen, weil die eine Million Pfund gespart wurde? Nein, wird Carter deutlich. „Das Geld wird nun jedoch zu den 30 Mio. Pfund hinzukommen, die jede Woche für von der ‚National Lottery‘ finanzierte Projekte gesammelt werden.“ So hatte der Fehler des Lotto-Spielers wenigstens etwas Gutes, unterstützt soziale Projekte, die von der „National Lottery“ geplant und umgesetzt werden.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.