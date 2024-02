Lotto: Mini-Gewinn statt Jackpot – Spieler wusste nichts von DIESER Regel

Für kurze Zeit dachte ein Familienvater aus England, dass er einen dicken Lotto-Gewinn abgeräumt hatte. Urlaub, neues Auto, Schuldenabbau – all das hatte der Brite bereits geplant. Doch dann kam die bittere Nachricht: Der Lotto-Gewinn konnte aufgrund einer bestimmten Regel nicht gezählt werden.

Er sah sich schon als großen Glückspilz ehe die Botschaft verkündet wurde und alle seine Pläne zunichte machen. Statt eines dicken Lotto-Gewinns blieb nur noch eine Mini-Summe übrig – und das nur wegen eines blöden Zufalls.

Lotto: Nur 2 statt 50.000 Pfund

Zwischen großer Freude und der bitteren Botschaft lagen nur wenige Stunden. Ein Vater aus den englischen Gillingham war außer sich, als er den Schein in seinem örtlichen Laden zurückgab, und der Ladenbesitzer ihm sagte, dass der Gewinn so groß sei, dass er die Lotto-Zentrale anrufen müsse.

„Es gab ein piependes Geräusch, als ich sagte, dass ich gewonnen hatte. Die Verkäuferin war ziemlich schockiert. Der Automat sagte ihm, dass es eine große Auszahlung sei und ich mich an die Lotteriezentrale wenden solle“, sagte Nathan Moddy im Gespräch mit „The Chronicle“. Konkret ging es um 50.000 Pfund, auf die sich der Gewinner bereits freute.

Der glückliche Vater begann sofort mit der Planung eines Urlaubs für seine Familie. „Wir hätten ein nettes kleines Auto bekommen und ich hätte meiner Mutter und meinem Vater helfen können“, ergänzte Moody.

Ziehungspause verhindert Mega-Gewinn

Doch dem war nicht so. Unglücklicherweise hatte Nathan seinen Schein während einer sogenannten „Ziehungspause“ scannen lassen – einer Zeit unmittelbar nach einer Ziehung, in der Zahlen und Preise ausgearbeitet und so nicht ausgegeben werden. Was ein Pech für den eigentlichen Lotto-Gewinner.

Ein Lotto-Sprecher bestätigte, dass der Spielschein gescannt wurde und das Terminal die folgende Meldung anzeigte: „Ergebnisse nicht eingetroffen. Geben Sie das Ticket an den Spieler zurück.“ Er beschrieb diese Nachricht als „völlig normal“. Bis diese „Ziehungspause“ vorbei ist, können keine Preise vergeben werden. „Ich war völlig niedergeschlagen. Ich konnte nicht sprechen, ich war am Boden zerstört“, so Moody, der letztlich nur zwei Pfund ausgezahlt bekam.