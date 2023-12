Lotto-Spielerin gewinnt Millionen – was dann über sie rauskommt, macht sprachlos

Millionen von Menschen hoffen jede Woche auf den großen Jackpot beim Lotto. Doch die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen, ist verschwindend gering. Für eine Frau aus Florida kam der unverhoffte Geldsegen genau im richtigen Moment.

Denn die Lotto-Spielerin stand finanziell vor dem Nichts. Sie hatte all ihre Ersparnisse in kurzer Zeit ausgegeben – allerdings nicht für sich selbst. Die Geschichte dahinter ist einfach nur rührend.

Lotto-Spielerin gewinnt nach tragischer Diagnose

Wenn die Schock-Diagnose Krebs kommt, dann bricht für viele Menschen erstmal eine Welt zusammen. Ein Kampf gegen den Tod beginnt. Geraldine Gimblet aus Lakeland in Florida wollte dieses tragische Schicksal ihrer Tochter Lawrencia Jackson nicht akzeptieren. Deshalb steckte sie all ihr Geld in die Pflege ihrer schwerkranken Tochter, wie „Mirror“ berichtet.

„Ich habe wirklich nicht darüber nachgedacht. Ich habe einfach getan, was ich tun musste“, verriet sie „Good Morning America“. Ihre Großzügigkeit wurde ihr zweifach gedankt. Zum einen, weil die Tochter zunächst einmal die Behandlung gut überstand hat und zum anderen, weil Geraldine Gimblet kurz darauf im Lotto gewann. Dank des Jackpots in Höhe von 159 Millionen Pfund (umgerechnet etwa 1,8 Millionen Euro) konnte sie es vermeiden, in die Schulden-Spirale zu geraten.

„Am Tag bevor meine Mutter dieses Ticket kaufte, verließ ich das Krankenhaus, nachdem ich meine letzte Brustkrebsbehandlung abgeschlossen hatte“, erzählte die Tochter. Sie sei unendlich dankbar für die Unterstützung ihrer Mutter in dieser schweren Zeit gewesen und freue sich nun für sie mit.