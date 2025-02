Lotto: Paar knackt Mega-Jackpot – es ist der Anfang vom Ende

Sie waren ein glückliches Paar, das Spaß daran hatte, Woche für Woche sein Glück im Lotto zu suchen. Ohne Ausnahme spielten Luis Ribeiro und Cristina Simoes aus Barcelos (Portugal) wöchentlich beim Lotto „EuroMillions“, kauften ihre Lose in ihrem Stamm-Lokal. Dann geschah am 19. Januar 2007 das Unvorstellbare: Das Paar gewann rund 15 Millionen Euro, knackte den Jackpot im Lotto!

Doch das Ganze endete nicht so, wie es Luis und Cristina sich vorgestellt hatten. Sondern ganz anders, wie das britische Boulevard-Portal „The Mirror“ berichtet. Und vielleicht sollte ihre Geschichte auch eine Warnung an andere Lotto-Gewinner sein…

Lotto: Paar knackt Mega-Jackpot

Gemeinsam mit Cristinas Eltern reisten sie von Barcelos in die Hauptstadt Lissabon, um das enorme Preisgeld entgegenzunehmen. Die gewaltige Summe verteilte das Siegerpaar auf verschiedene Konten einer Regionalbank – auch auf Konten, die auf den Namen von Cristinas Eltern liefen. Zunächst sah es so aus, als ob der Gewinn das Band des Paares stärken würde. Die beiden diskutieren darüber, was sie mit dem Geld machen wollen würden, und verständigten sich letztlich darauf, die Summe aufzuteilen, damit jeder seinen eigenen Anteil haben möge.

Sie sprachen davon zu reisen, zu investieren, sogar zu heiraten – die Zukunft sah rosiger aus je zuvor. Doch das Geld veränderte ihr Leben mehr, als sie dachten. Als Luis sich entschied, seine eigene Familie finanziell zu unterstützen, begann die Beziehung, Risse zu erleiden. Cristinas Eltern, die „zur Sicherheit“ auch auf einen Teil der Gewinnsumme Zugriff hatten, verweigerten ihm eine Auszahlung.

Lotto-Gewinn der Anfang vom Ende

Sie wollten zunächst, dass das Paar heiratet, bevor das Geld groß ausgegeben würde, so der „Mirror“. Das akzeptierte Luis nicht, Streit entbrannte, eskalierte – bis Luis juristisch durchsetzte, dass das Vermögen auf besagten Konten eingefroren werde! Der Rechtsstreit ging weiter, und die Frage, um die es ging: Wem gehörten die 15 Millionen Euro wirklich? Sowohl Luis als auch Cristina hegten Anspruch auf das Geld, vor Gericht wurde böse gestritten.

Mehr News:

Luis bekam Recht, und seine – inzwischen – Ex-Partnerin zog vor das höchste Gericht Portugals. Dies entschied auf die Halbierung der Summe, sodass jeder die Hälfte erhalten möge. Am Ende erhielt zwar jeder für sich eine stattliche Summe. Doch verloren hatten beide dann doch: ihre ehemals große Liebe füreinander, ihre gemeinsamen Träume und vielleicht sogar die Beziehung ihres Lebens…