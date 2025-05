Lotto-Spieler knackt Millionen-Jackpot – er hat direkt Todesangst

Ein Gewinn im Lotto ist für die meisten Menschen erst einmal eine gute Nachricht. Schließlich ist die Chance auf das schnelle Geld je nach Jackpot-Größe eher gering. Manche Lotto-Spieler jagen dem Glück ihr ganzes Leben hinterher, ohne je etwas zu gewinnen.

Anders ging es jedoch dem Kanadier Justin Simporios. Der Lotto-Spieler durfte sich über eine echte Rekord-Summe freuen. Doch der Zeitraum zwischen Bekanntwerden seines Gewinns und dem tatsächlichen Erhalt des Geldes wurde für ihn zum Albtraum.

Lotto-Spieler wird von Paranoia erfasst

Die „Vancouver Sun“ berichtet, was der Lotto-Spieler durchmachte, nachdem er von seinem riesigen Glück erfahren hatte. Schließlich gewinnt man nicht alle Tage 80 Millionen US-Dollar (umgerechnet 71 Millionen Euro). Direkt nachdem Justin Simporios die Gewinnzahlen übers Handy mit seinem eigenen Lotto-Schein kontrolliert hatte und realisierte, dass er auf einen Schlag Multi-Millionär war, ergriff ihn eine Art „Todesangst“, wie er selbst beschreibt.

Der 35-Jährige hatte nämlich große Sorge, dass er seinen Gewinnschein in den fünf Tagen zwischen Bekanntgabe der Gewinnzahlen und der Abholung seines Gewinns in der Zentrale der Lotterie verlieren würde. „Ich habe ChatGPT gefragt: ‚Wenn Sie im Lotto gewinnen, was werden Sie sofort tun?'“, erinnert sich der Kanadier. In der Folge unterschrieb er den Lotto-Schein postwendend und machte ein Foto von ihm.

Lotto-Spieler versteckt Gewinnschein

Das war allerdings noch nicht alles. „Und dann das Ticket verstecken, ja? Du weißt schon, so, dass es sicher ist“, lautete ein weiterer Rat der Künstlichen Intelligenz (KI). Justin Simporios packte den Lotto-Schein deshalb erst in einen Druckverschlussbeutel, steckte diesen in einen Kissenbezug und wickelte das Ganze dann noch in eine Decke ein.

„Dann habe ich es versteckt und musste warten. Als wir in die Kirche gingen, habe ich es in eine Tasche gesteckt und mich damit hingesetzt“, erklärt der Lotto-Gewinner und umarmt seine Brust mit beiden Armen, um zu demonstrieren, wie er die Tasche hielt. „Es war die ganze Zeit bei mir.“

Die Fürsorge gegenüber dem kleinen Stück Papier hat sich gelohnt – jetzt ist Simporios Multimillionär und mit seiner Familie, bestehend aus seiner Ehefrau und einer kleinen Tochter, auf der Suche nach dem Traumhaus.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.