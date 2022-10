Lotto: Frau will Teil vom Gewinn abgeben – doch dann kommt es zum Eklat

Eine noble Idee! Nach dem Gewinn im Lotto wollte ein Paar seine Familie am großen Los teilhaben lassen.

Doch löste das unter den Familienmitgliedern einen Riesen-Streit aus. Damit hatte das Paar nach dem Glück im Lotto nicht gerechnet.

Lotto: Paar gewinnt „lebensverändernden Geldbetrag“ – und will Familie beteiligen

Das Paar, sie 29 und er 35 Jahre alt, wollte eigentlich nur den Gewinn mit der Familie teilen. Ihr „lebensverändernder Geldbetrag“ sollte auch das Leben ihrer Liebsten bereichern. Doch zunächst hielten die beiden den Ball eher flach, wie die Frau auf der Plattform „Reddit“ erzählte.

„Als wir die Nachricht erhielten, haben wir es niemandem erzählt. Wir haben einen Termin mit einem Anwalt und einem Finanzplaner vereinbart, um die Rechtmäßigkeit, Steuern usw. zu klären und einen intelligenten Plan mit dem Geld zu machen, damit wir es nicht einfach verschwenden.“

Nach dem Lotto-Gewinn wollte ein Paar die Familie beteiligen. Doch die reagierte unvorhergesehen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Becker&Bredel

Dann erst wuchs der Plan, der Mutter der Frau sowie den Eltern und Geschwistern ihres Freundes etwas abzugeben. „Er hat drei Geschwister, denen er sehr nahesteht, und zwei, die ihm aufgrund der Art, wie sie uns behandeln, völlig egal sind“, erklärte die Frau. Trotzdem wollten sie alle teilhaben lassen.

Lotto: Paar will Familie an Gewinn beteiligen – doch dann passiert DAS

Eine Woche später luden sie die Eltern und Geschwister zu sich nach Hause zum Essen ein und wollten ihnen dort ihren Plan eröffnen. Der lautete, ihre Schulden zu bezahlen und jedem einen Pauschalbetrag in bar auszuzahlen. Doch genau die zwei Rabengeschwister meldeten sich nicht zurück und sagten nur den Eltern, dass sie „kein Interesse daran hätten, zu einer blöden Familienfeier in unser Haus zu kommen“.

Nach dem Essen fragten die Schwiegereltern der Frau, wo denn die anderen Geschwister abgeblieben seien. Sie wollte gerade antworten, da stellte ihr Partner ihre Sicht klar. Die zwei seien eingeladen worden, nicht gekommen und deshalb hatte sich das Paar überlegt, sie doch nicht zu beteiligen. „Wenn sie keine 2 Stunden ihrer Zeit erübrigen können (…), warum sollten wir dann helfen?“, schrieb die Frau. Ihre Schwiegereltern sahen das jedoch anders.

Lotto: Familien-Eklat nach Gewinn – „Ununterbrochen SMS und Anrufe“

„Die Schwiegereltern sind ausgeflippt!“, so die bestürzte Frau. „Ich meine, sie haben mich direkt angeschrien, mich als egoistisch bezeichnet und gesagt, das sei alles mein Werk.“ Und dann wollten sie ihr Geld nicht mehr. Das Paar hatte aber keine Lust auf Streit und bat die Familie zu gehen. „Ich dachte, wir waren fair in dem, was wir taten. Jetzt haben wir ununterbrochen SMS und Anrufe von den Schwiegereltern und den zwei Geschwistern bekommen, die nicht gekommen sind, um uns zu sagen, wie schrecklich wir sind, weil wir ihnen ihre Zukunft weggenommen haben.“

„Du hast ihnen nicht ‚die Zukunft weggenommen’“, beschwichtigte ein Reddit-Nutzer sie in den Kommentaren. „Du hast ihre Zukunft genauso gelassen, wie sie gewesen wäre, wenn du nicht im Lotto gewonnen hättest. Sie haben darauf gesetzt, dass du den Geschwistern nachgibst, die keine Lust hatten, sich mit dir zu treffen, und das war ein Glücksspiel, das sie verloren haben.“

Ein anderer Nutzer ergänzte: „Die Tatsache, dass sie sagten, ’sie hatten kein Interesse darauf, zu uns nach Hause zu kommen, um eine blöde Familienfeier zu veranstalten‘, ist der Beweis dafür, dass du das Richtige tust.“

