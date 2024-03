Lotto-Gewinn macht Frau zur Millionärin – dann trifft sie der Fluch

Ein neues Auto? Ein riesiges Haus mit privatem Pool? Oder doch lieber eine jahrelange Weltreise. Die Möglichkeiten, was man mit einem millionenschweren Lotto-Gewinn machen kann, sind vielfältig. Wer es allerdings schafft, den Megajackpot zu knacken, der sollte das gewonnene Geld auch für seine eigenen Wünsche einsetzen. Was dieser Lotto-Gewinnerin jedoch widerfahren ist, macht sprachlos, denn sie wurde mehr als einmal übers Ohr gehauen.

Fest seht: Wer mit seinem erspielten Geld sinnvoll haushaltet, nicht alles direkt verprasst und etwas zurücklegt, der sollte mit einigen Millionen auch in den nächsten Jahren gut über die Runden kommen. Damit, dass sie um ein Haar alles verliert und sich eine fiese Pechsträhne durch ihr Liebesleben zieht, hätte diese Lotto-Gewinnern jedoch nicht gerechnet.

Lotto-Gewinnerin verliert alles

Im Jahr 2012 hat sich Gillian Bayford gemeinsam mit ihrem Ehemann den Mega-Jackpot eingeheimst. Das Paar, das bis dato mit mehreren Jobs über die Runden kommen musste, war auf einen Schlag reich geworden. Diese plötzliche Umstellung hat das Verhältnis der beiden so stark belastet, dass die neunjährige Ehe nur 15 Monate nach dem Lotto-Gewinn schließlich scheiterte. Daraufhin teilten sie sich das Geld und für Gillian Bayford blieb nur noch die Hälfte übrig. Doch das war längst nicht alles!

Die Pechsträhne schien einfach nicht abreißen zu wollen. Ihr zweiter Ehemann, ein verurteilter Betrüger, schien bereits nach kurzer Zeit mehr Interesse an dem Lotto-Gewinn zu zeigen als an seiner Ehefrau. Der arbeitslose Mann nutzte das Geld für neue Autos, teure Uhren und lebte in Saus und Braus, während die gewonnene Summe Tag für Tag weniger wurde. „Er sah sie als Geldmaschine, mehr nicht“, erklärt ein Vertrauter dem englischsprachigen Medium „The Sun“. Trotz einer gemeinsamen Tochter stand auch die zweite Ehe nur wenig später vor dem Aus.

Diese Geschichte gibt dem Sprichwort „Glück im Spiel, Pech in der Liebe“ eine ganz neue Bedeutung. Während Gillian Bayford erschüttert über ihr gescheitertes Liebesleben nun mit dem Rest ihres Lotto-Gewinns lebt, hat ihr zweiter Ehemann aufgrund des Ehevertrages nach der Trennung zumindest keinen Anspruch auf einen Anteil des Vermögens. Ob die Gewinnerin es jemals wieder mit der Liebe versucht, bliebt abzuwarten.