Lotto-Gewinnerin erfüllt sich Herzenswunsch – er ist anders als alle anderen

„Ich wär’so gerne Millionär, dann wär mein Konto niemals leer. Ich wär so gerne Millionär. Millionenschwer“, das singt nicht nur die Kult-Band Prinzen auf vielen Bühnen, nein, auch so mancher Lotto-Spieler. Immerhin hat jeder Fünfte in Deutschland schon einmal am Glücksspiel teilgenommen.

Doch das Glück ist den wenigsten hold: Gerade einmal 100 Tipper pro Jahr sind laut einer Studie die Glückspilze. Jetzt durfte sich allerdings eine weitere Frau freuen – und erfüllte sich prompt einen Herzenswunsch.

Lotto: Geldsumme lässt Herzenwunsch wahr werden

Was macht man mit einem großen Gewinn? Diese Frage haben sich sicher schon viele Menschen gestellt. Und genau das hat auch eine Studie bestätigt! Ein hoher Gewinn wäre bei vielen bereits verplant – so wollen die meisten erst einmal ihre Schulden bezahlen.

Doch eine Gewinnerin aus England (Nottingham) hatte ganz andere Pläne mit dem Geld. Sie nutzte 12.000 Pfund (ca. 14.000 Euro), um sich einen Herzenswunsch zu erfüllen: die Gründung einer Familie. Daher verwendete sie das Geld für eine IVF-Behandlung, wie ein Bericht von „BBC“ offenbarte.

Was ist eine IVF-Behandlung? Die Abkürzung steht für „In-vitro-Fertilisation“ – also eine Befruchtung im Reagenzglas. Und genau das ist „das Beste, wofür ich mein Geld ausgegeben habe“, wie sie betonte.

Lotto-Glück zur Familien-Planung

Und inzwischen ist das Kind geboren! Es heißt Ethel Brown und wurde bereits im Jahr 2020 geboren. Doch warum hat sich die Lotto-Gewinnerin überhaupt behandeln lassen? Ihr wurde gesagt, dass sie, wenn sie Kinder haben wolle, „lieber früher als später“ handeln solle, und so zahlte sie mit dem Geld aus ihrem Gewinn die Behandlung, anstatt sich auf eine Warteliste setzen zu lassen.

„Ich bin dankbar, dass ich großes Glück hatte, [den Lottogewinn] zu haben, der mir bei der Finanzierung geholfen hat.“, so die Lotto-Gewinnerin. Da bleibt der kleinen Familie wohl nur noch alles Gute zu wünschen.