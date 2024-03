Lotto-Glückspilze knacken Jackpot – und sehen keinen Cent! Der Grund ist maximal dumm

Ein Rubbellos im Wert von zehn Pfund sollte zwei Kumpels aus Bolton einen Lotto-Gewinn in Höhe von vier Millionen Pfund (umgerechnet etwa 11,7 Millionen Euro) einbringen. Als Mark Goodram und Jon Watson davon erfuhren, legten sie einen Freudentanz in dem Geschäft hin. Doch ihre Freude war nur von kurzer Dauer.

Denn als sich die beiden Lotto-Glückspilze ihren Gewinn in der Lotterie auszahlen lassen wollten, machten sie einen fatalen Fehler. Kurz darauf kam Schockierendes ans Licht, was alles ändern sollte.

Lotto-Glückspilze als Betrüger enttarnt

Video-Aufnahmen von Londis in Clapham zeigen, wie das Duo in dem Laden herumspringt und tanzt als sie von ihrem Lotto-Gewinn erfahren. Als Mark Goodram jedoch das Geld einfordern will, wird der Lotterie-Betreiber plötzlich skeptisch. Goodram verplappert sich, indem er zugibt, kein Bankkonto zu haben. Doch wem gehört dann die Bankkarte, mit der er das Rubbellos bezahlt hat?

+++ 5-Euro-Schein im Briefkasten: Bürger bekommen plötzlich Geld per Post – der Grund ist ernst +++

Die britische „Sun“ berichtet von diesem Fall aus dem Jahr 2019, der noch irre Ausmaße annehmen sollte. Denn angeblich gehöre die Bankkarte einem Kumpel, der ihm noch „Geld schuldete“. Mehr als den Vornamen John könne er jedoch nicht preisgeben. Doch der Betreiber traute der Geschichte nicht und schaltete die Polizei ein. Ermittler fanden heraus, dass die Karte tatsächlich einem Mann namens Joshua Addyman gehörte. Dieser jedoch ganz sicher nicht seinem angeblichen Kumpel Goodram die Karte gegeben habe.

Knast statt Lotto-Gewinn

Mit-Komplize Jon Watson wurde bereits wegen Einbruchs verurteilt, doch anstatt ihren Schwindel zu gestehen, überlegten sie sich eine noch verrücktere Geschichte und gingen plötzlich in die Offensive. In den Medien stellten sie sich als Opfer dar, die aufgrund ihrer kriminellen Vergangenheit vorverurteilt würden. „Sie müssen uns zahlen, was uns geschuldet wird, das ist alles.“

Doch sie kamen mit ihrer Masche nicht durch und sahen von dem Lotto-Gewinn nicht einen Cent. Am Ende landeten die beiden Kriminellen sogar jeweils für 18 Monate im Gefängnis. Denn wie sie später zugaben, war der Rubbellos-Kauf nicht ihr einziger Betrug. In noch zwei weiteren Fällen versuchten sie, durch falsche Angaben zu betrügen.